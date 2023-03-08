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السيسي يبحث مع وزير الدفاع الأميركي الجهود الدولية لتحقيق التهدئة بالأراضي الفلسطينية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 08 مارس 2023, 07:12 مساء
السيسي يبحث مع وزير الدفاع الأميركي الجهود الدولية لتحقيق التهدئة بالأراضي الفلسطينية
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يستقبل وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن. (الإنترنت)
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استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن الذي وصل القاهرة غداة زيارته المفاجئة إلى العراق.

وبحسب بيان للرئاسة المصرية فقد شمل اللقاء بين السيسي وأوستن «تأكيد الولايات المتحدة حرصها على مواصلة دفع وتطوير التعاون والشراكة الاستراتيجية مع مصر خاصة في شق التعاون الدفاعي».

كما تباحث المسؤولان، بحسب البيان، «حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية» وعلى رأسها القضية الفلسطينية «لتحقيق التهدئة في الأراضي الفلسطينية، ووقف الإجراءات الأحادية والتصعيد».

وتحقيق السلام العادل والشامل 
وفي هذا الصدد أكد السيسي، على ما أورد البيان، على «أن حل الدولتين، وفقاً لمرجعيات الشرعية الدولية ذات الصلة، يعد الطريق نحو تحقيق السلام العادل والشامل لصالح جميع شعوب المنطقة».

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وأتت زيارة أوستن إلى العاصمة المصرية بعد نحو شهر ونصف من زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن على وقع تصعيد كبير في أعمال العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ومحاولة الاستفادة من وساطة القاهرة لتهدئة الأوضاع بين الطرفين. 

وفي زيارته إلى بغداد، قبيل الذكرى العشرين للغزو الأميركي الذي أطاح بصدّام حسين، أعرب أوستن عن أمله في «تعزيز وتوسيع» الشراكة بين الولايات المتحدة والعراق.

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