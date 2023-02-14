السيسي: مستعدون لنقل التجربة المصرية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والإدارية لتونس

القاهرة - بوابة الوسط

أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، عن الاستعداد الكامل لنقل التجربة المصرية في تنفيذ المشروعات التنموية والإصلاحات الاقتصادية والإدارية إلى تونس.

جاء ذلك خلال لقاء السيسي مع رئيسة وزراء تونس نجلاء بودن، اليوم في دبي، وفق الناطق باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي .

وقال الناطق، في بيان نشره عبر صفحته بموقع «فيسبوك» اليوم، إن اللقاء شهد «استعراض سبل دفع العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات».

مصر تدعم جهود التنمية في تونس

وأكد الجانبان عمق الروابط التي تجمع بين البلدين والحرص على الارتقاء بالتعاون المشترك في مختلف المجالات، «لمصلحة الشعبين، مع تشديد السيسي على دعم مصر لكافة جهود التنمية والإصلاح بتونس تحت قيادة الرئيس قيس سعيد».

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كما تشاور الجانبان بشأن أبرز القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، «حيث تم التوافق على تكثيف التنسيق والمتابعة بين الجانبين في هذا الصدد خلال الفترة المقبلة».