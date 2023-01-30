بلينكن يؤكد أهمية الدعم الدولي «الموحد» للانتخابات الليبية

القاهرة - بوابة الوسط

قال نيد برايس الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية إن الوزير أنتوني بلينكن أكد خلال اجتماع مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة اليوم الاثنين، «أهمية الدعم الدولي الموحد لإجراء انتخابات في ليبيا»، حسب وكالة «رويترز».

ووصل بلينكن مساء الاحد إلى القاهرة للقاء السيسي ووزير الخارجية سامح شكري وكبار المسؤولين المصريين، لبحث عدد من الملفات المشتركة بين البلدين وفي مقدمتها تطورات الأزمة في ليبيا وحشد الدعم للعملية الانتخابية، بحسب وزارة الخارجية الأميركية.

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وفي مقابلة مع قناة «العربية»، أكد الوزير الأميركي أن «الحفاظ على وحدة ليبيا لن يتحقق إلا بالانتخابات التي تعبر عن الشعب»، مشددًا على «الحاجة لحكومة واضحة وشرعية تمثل الشعب الليبي» تأتي عبر الاستحقاق الديمقراطي.

وأضاف بلينكن خلال المقابلة التي جرت بمقر السفارة الأميركية بالقاهرة، إن الولايات المتحدة تدعم في الوقت الراهن «الحاجة إلى التوجه نحو الانتخابات بحيث تكون هناك حكومة شرعية وواضحة تعكس طموحات الشعب الليبي». وتابع بلينكن أن الانتخابات هي ما يريده الشعب الليبي وكذلك الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي «الذي سيتوجه لإجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن»، معتبرًا أن هذه النتيجة مهمة بحيث نجد الوحدة داخل البلاد».

الرئيس المصري وبلينكن خلال مباحثات في القاهرة، 30 يناير 2023. (رئاسة الجمهورية المصرية)