بلينكن يصل القاهرة لتهدئة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة

القاهرة - بوابة الوسط

وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الأحد، إلى القاهرة في بداية جولة خاطفة على الشرق الأوسط، لتهدئة الأوضاع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

ومن المقرر أن يلتقي بلينكن خلال زيارته الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ونظيره المصري سامح شكري، لبحث آخر تطورات النزاع الإسرائيلي- الفلسطيني، خصوصًا أن مصر تلعب تاريخيا دور الوسيط لدى الفلسطينيين.

بلينكن يزور الشرق الأوسط وسط تصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة

بلينكن يصل مصر الأحد في بداية جولة تشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة

مقتل 8 إسرائيليين في «هجوم القدس»

ووصل بلينكن وسط تصعيد كبير في أعمال العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيينن، ساعيًا لاستخدام نفوذ الولايات المتحدة لمحاولة خفض حدّة التوتر.

جولة بلينكن المقررة منذ فترة طويلة، بدأت اليوم في القاهرة ليتبعها بالقدس ورام الله غدًا الإثنين وبعد غدٍ الثلاثاء، إذ تتزامن مع تدهور شديد في الوضع الأمني على الأراضي الفلسطينية منذ بضعة أيام.

وأوقع هجوم قرب كنيس في القدس الشرقية، الجمعة، سبعة قتلى، فيما شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات في اليوم نفسه على غزة، ردًا على إطلاق فصائل فلسطينية صواريخ من القطاع المحاصر.

