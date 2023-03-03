  • Alwasat News
Atwasat

برلين والأمم المتحدة تطالبان بـ«كشف» حالات تسميم طالبات في إيران

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 03 مارس 2023, 03:46 مساء
برلين والأمم المتحدة تطالبان بـ«كشف» حالات تسميم طالبات في إيران
إيرانيات في الشارع في صورة التقطت في السابع من فبراير 2018. (أ ف ب)
alwasat radio

ضمت الأمم المتحدة الجمعة، صوتها إلى صوت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، للمطالبة بـ«تحقيق شفاف»، لكشف «جميع حالات» تسميم طالبات في إيران.

وكتبت وزيرة الخارجية الألمانية، على تويتر «المعلومات التي تفيد عن تسميم تلميذات في إيران صادمة»، مضيفة «يجب القاء الضوء على جميع الحالات»، بحسب وكالة «فرانس برس».

كما دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، إلى «تحقيق شفاف» تنشر استنتاجاته.

من جانبها، تبقى منظمة الصحة العالمية، على اتصال بالسلطات الصحية الإيرانية.

«استهداف فتيات عمدا»
وقالت بيربوك «يجب تمكين الفتيات من الذهاب إلى المدرسة، دون خوف سواء في طهران أو أردبيل (شمال غرب).. هذا حقهن بكل بساطة».

وقالت الناطقة باسم المفوضية العليا رافينا شامداساني، للصحفيين في جنيف، «نشعر بقلق بالغ إزاء ما نُشر عن استهداف فتيات عمدا في ظروف غامضة».

- ألمانيا تعلق على طرد اثنين من دبلوماسييها من إيران

وظهرت قضية التسميم الجماعي التي أثارت ضجة كبيرة، نهاية نوفمبر، عندما أبلغت وسائل الإعلام عن تسمم مئات الفتيات اللواتي يبلغن من العمر 10 سنوات عبر الجهاز التنفسي في مدارس مدينة قم في الوسط.

«سلسلة هجمات»
كما سجلت حالات هذا الأسبوع في طهران، بعد سلسلة هجمات نُسبت إلى معارضي تعليم الفتيات.

وقالت الناطقة باسم منظمة الصحة العالمية مارغريت هاريس، إن الوكالة على اتصال مع السلطات الصحية الوطنية والأخصائيين في المجال الطبي بشأن هذه الحوادث، وكانت «تستخدم وسائل أخرى لاستيعاب ما حدث بشكل أفضل حتى تكون لدينا ادلة أفضل».

وأثارت القضية، موجة غضب في البلاد حيث استنكر البعض صمت السلطات حيال تزايد عدد المدارس المعرضة.

وتمر إيران وألمانيا أيضًا بفترة توتر شديد بعد صدور حكم إعدام على ألماني إيراني، وردا على ذلك طردت برلين دبلوماسيين إيرانيين، لترد طهران بدورها بطرد دبلوماسيين ألمانيين الأربعاء.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رئيس الأهلي طرابلس يفجر مفاجأة عبر في التسعين: رغبنا في إقالة المدرب منذ فترة

رئيس الأهلي طرابلس يفجر مفاجأة عبر في التسعين: رغبنا في إقالة المدرب منذ فترة
شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة الأولمبي وأبوسليم في «دورينا»

شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة الأولمبي وأبوسليم في «دورينا»
شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الاتحاد المصراتي والأهلي طرابلس في «دورينا»

شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الاتحاد المصراتي والأهلي طرابلس في «دورينا»
كاريكاتير خيري - احتجاز الناشط المدني أحمد التواتي في بنغازي

كاريكاتير خيري - احتجاز الناشط المدني أحمد التواتي في بنغازي
في العدد 380: مصير «مناورة باتيلي».. وأزمة مرتبات الليبيين

في العدد 380: مصير «مناورة باتيلي».. وأزمة مرتبات الليبيين
شاهد.. «في التسعين» يكشف هوية مدربي قطبي طرابلس

شاهد.. «في التسعين» يكشف هوية مدربي قطبي طرابلس
ماكرون: عصر فرنسا الأفريقية انتهى

ماكرون: عصر فرنسا الأفريقية انتهى
انتشال كلب في أنطاكية بعد 23 يوما على الزلزال

انتشال كلب في أنطاكية بعد 23 يوما على الزلزال
تأجيل مواجهة شباب الجبل والصداقة في الدوري

تأجيل مواجهة شباب الجبل والصداقة في الدوري
العثور على مومياء بحقيبة عامل توصيل في البيرو

العثور على مومياء بحقيبة عامل توصيل في البيرو
مركبة روسية كهربائية صغيرة مميزة وصديقة للبيئة

مركبة روسية كهربائية صغيرة مميزة وصديقة للبيئة
جريدة «ذا ميرور» البريطانية تعتذر للسراج

جريدة «ذا ميرور» البريطانية تعتذر للسراج
كاريكاتير خيري - باتيلي يطرح مبادرة لإجراء الانتخابات في ليبيا

كاريكاتير خيري - باتيلي يطرح مبادرة لإجراء الانتخابات في ليبيا
مناقشة كتاب «الثورة الليبية» في ندوة أدبية بالقبة الفلكية (صور)

مناقشة كتاب «الثورة الليبية» في ندوة أدبية بالقبة الفلكية (صور)
مصر ترفع أسعار البنزين وتثبت السولار

مصر ترفع أسعار البنزين وتثبت السولار
معهد أميركي: الانتخابات الليبية لا تزال بعيدة المنال

معهد أميركي: الانتخابات الليبية لا تزال بعيدة المنال
شاهد في «وسط الخبر»: هل كتبت واشنطن شهادة وفاة مهمة باتيلي؟

شاهد في «وسط الخبر»: هل كتبت واشنطن شهادة وفاة مهمة باتيلي؟
كاريكاتير حليم - تراجع مياه البحر في ليبيا وعدة دول

كاريكاتير حليم - تراجع مياه البحر في ليبيا وعدة دول
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
تبرئة رئيس وزراء ماليزيا السابق نجيب رزاق من تهمة التزوير في فضيحة «1 إم دي بي»
تبرئة رئيس وزراء ماليزيا السابق نجيب رزاق من تهمة التزوير في ...
مجموعة «كواد» تبدي مخاوفها من الانتشار العسكري في بحر الصين
مجموعة «كواد» تبدي مخاوفها من الانتشار العسكري في بحر الصين
قبل لقاء بايدن وشولتس.. الكرملين يحذر من إرسال مزيد الأسلحة لأوكرانيا
قبل لقاء بايدن وشولتس.. الكرملين يحذر من إرسال مزيد الأسلحة ...
بايدن يستقبل شولتس لتوجيه رسالة وحدة إلى موسكو وبكين
بايدن يستقبل شولتس لتوجيه رسالة وحدة إلى موسكو وبكين
شي جينبينغ في طريقه لولاية رئاسية ثالثة في الصين
شي جينبينغ في طريقه لولاية رئاسية ثالثة في الصين
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب ساحل بابوا غينيا الجديدة
زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب ساحل بابوا غينيا الجديدة...
عمال الإنقاذ في تركيا ينتشلون 5 أفراد أحياء من أسرة واحدة بعد 129 ساعة من وقوع الزلزال
عمال الإنقاذ في تركيا ينتشلون 5 أفراد أحياء من أسرة واحدة ......
زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر يضرب شمال اليابان
زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر يضرب شمال اليابان...
زلزال جديد بقوة 6.4 درجات يضرب جنوب تركيا شعر به سكان لبنان وسورية وفلسطين
زلزال جديد بقوة 6.4 درجات يضرب جنوب تركيا شعر به سكان لبنان ......
البيت الأبيض ينشر التقرير الطبي عن صحة بايدن
البيت الأبيض ينشر التقرير الطبي عن صحة بايدن...
المزيد
برلين والأمم المتحدة تطالبان بـ«كشف» حالات تسميم طالبات في إيران
برلين والأمم المتحدة تطالبان بـ«كشف» حالات تسميم طالبات في ......
بوريل يرى «تحسنا طفيفا» على الصعيد الدبلوماسي مع روسيا
بوريل يرى «تحسنا طفيفا» على الصعيد الدبلوماسي مع روسيا...
«فرانس برس»: إيران على عتبة صنع قنبلة نووية وزيارة منتظرة لمدير «الطاقة الذرية»
«فرانس برس»: إيران على عتبة صنع قنبلة نووية وزيارة منتظرة ......
شي جينبينغ في طريقه لولاية رئاسية ثالثة في الصين
شي جينبينغ في طريقه لولاية رئاسية ثالثة في الصين...
بايدن يستقبل شولتس لتوجيه رسالة وحدة إلى موسكو وبكين
بايدن يستقبل شولتس لتوجيه رسالة وحدة إلى موسكو وبكين...
المزيد