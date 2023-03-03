برلين والأمم المتحدة تطالبان بـ«كشف» حالات تسميم طالبات في إيران

القاهرة - بوابة الوسط

ضمت الأمم المتحدة الجمعة، صوتها إلى صوت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، للمطالبة بـ«تحقيق شفاف»، لكشف «جميع حالات» تسميم طالبات في إيران.

وكتبت وزيرة الخارجية الألمانية، على تويتر «المعلومات التي تفيد عن تسميم تلميذات في إيران صادمة»، مضيفة «يجب القاء الضوء على جميع الحالات»، بحسب وكالة «فرانس برس».

كما دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، إلى «تحقيق شفاف» تنشر استنتاجاته.

من جانبها، تبقى منظمة الصحة العالمية، على اتصال بالسلطات الصحية الإيرانية.

«استهداف فتيات عمدا»

وقالت بيربوك «يجب تمكين الفتيات من الذهاب إلى المدرسة، دون خوف سواء في طهران أو أردبيل (شمال غرب).. هذا حقهن بكل بساطة».

وقالت الناطقة باسم المفوضية العليا رافينا شامداساني، للصحفيين في جنيف، «نشعر بقلق بالغ إزاء ما نُشر عن استهداف فتيات عمدا في ظروف غامضة».

- ألمانيا تعلق على طرد اثنين من دبلوماسييها من إيران

وظهرت قضية التسميم الجماعي التي أثارت ضجة كبيرة، نهاية نوفمبر، عندما أبلغت وسائل الإعلام عن تسمم مئات الفتيات اللواتي يبلغن من العمر 10 سنوات عبر الجهاز التنفسي في مدارس مدينة قم في الوسط.

«سلسلة هجمات»

كما سجلت حالات هذا الأسبوع في طهران، بعد سلسلة هجمات نُسبت إلى معارضي تعليم الفتيات.

وقالت الناطقة باسم منظمة الصحة العالمية مارغريت هاريس، إن الوكالة على اتصال مع السلطات الصحية الوطنية والأخصائيين في المجال الطبي بشأن هذه الحوادث، وكانت «تستخدم وسائل أخرى لاستيعاب ما حدث بشكل أفضل حتى تكون لدينا ادلة أفضل».

وأثارت القضية، موجة غضب في البلاد حيث استنكر البعض صمت السلطات حيال تزايد عدد المدارس المعرضة.

وتمر إيران وألمانيا أيضًا بفترة توتر شديد بعد صدور حكم إعدام على ألماني إيراني، وردا على ذلك طردت برلين دبلوماسيين إيرانيين، لترد طهران بدورها بطرد دبلوماسيين ألمانيين الأربعاء.