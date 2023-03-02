  • Alwasat News
Atwasat

المستشار الألماني: نناقش مع الحلفاء الغربيين ضمانات مستقبلية لأمن أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 02 مارس 2023, 03:02 مساء
المستشار الألماني: نناقش مع الحلفاء الغربيين ضمانات مستقبلية لأمن أوكرانيا
شولتس يلقي كلمة في مجلس النواب ببرلين، 2 مارس 2023 ( أ ف ب)
alwasat radio

قال المستشار الألماني أولاف شولتس في خطاب أمام البرلمان اليوم الخميس، إن بلاده ودولا حليفة لها تجري محادثات مع أوكرانيا بشأن ضمانات أمنية مستقبلية لكييف في ظل الحرب الروسية.

وأوضح شولتس الذي سيستقبله جو بايدن في البيت الأبيض غدا الجمعة: «نتحدث مع كييف ودول شريكة أخرى بشأن ضمانات أمنية مستقبلية لأوكرانيا»، تمهيدا لسلام دائم في هذا البلد، وفق وكالة «فرانس برس».

ألمانيا تأمل نجاح أوكرانيا في مواجهة روسيا 
وأضاف: «لكن هذه الضمانات الأمنية تفترض حتما أن تنجح أوكرانيا في الدفاع عن نفسها في هذه الحرب»؛ متعهّدا أن تواصل ألمانيا مساعدة أوكرانيا التي غزتها القوات الروسية قبل نحو عام.

يأتي خطاب شولتس بعد أكثر من عام من شن موسكو غزوها لأوكرانيا، مما دفع المستشار الألماني إلى إعلان حقبة جديدة في الدفاع والسياسة الخارجية للبلاد.

وزادت ألمانيا استثماراتها العسكرية وأنهت علاقاتها الاقتصادية مع روسيا وتجاوزت المحرمات المتعلقة بإرسال أسلحة إلى مناطق تشهد حربا.

برلين تصنع السلاح لأجل كييف؟
وفي هذا السياق، تعهد شولتس زيادة صناعة الأسلحة في ألمانيا، بعدما حذر حلف شمال الأطلسي (ناتو) من أن أوكرانيا تستخدم حاليا ذخيرة أكثر مما ينتجه الحلفاء.

كما أوضح أنه يجري محادثات مع مسؤولين في قطاع صناعة الأسلحة لزيادة إنتاج المعدات العسكرية لكل من الجيش الألماني والجيوش الأوروبية الأخرى.

وتابع: «نحتاج إلى إنتاج متواصل لأسلحة ومعدات وذخائر مهمة (...) بهذه الطريقة ستنشئ ألمانيا قاعدة صناعية من شأنها أن تساهم في ضمان السلام والحرية في أوروبا».

كذلك تطرق شولتس إلى دعوات اليسار المتطرف في ألمانيا إلى وقف إرسال أسلحة لكييف. وقال: «أنتم لا تصنعون السلام من خلال المطالبة بـ(لا حرب مجددا) هنا في برلين؛ بينما تطالبون في الوقت نفسه بوقف كل شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا».

وحذّر أنه في حال توقفت أوكرانيا عن الدفاع عن نفسها «لن يكون ذلك سلاما، بل نهاية أوكرانيا».

وجدد المستشار الألماني دعوته إلى روسيا لسحب قواتها من أوكرانيا قائلًا إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليس منفتحا حاليا على مفاوضات من أجل إنهاء الحرب.

وتساءل: «هل بوتين مستعد حتى... للتفاوض بشأن سلام عادل؟ لا شيء يوحي بذلك في الوقت الحالي».

دعوة إلى الصين بعدم إمداد روسيا بالسلاح
من جهة ثانية، حض المستشار الألماني بكين على عدم إمداد روسيا بالسلاح في حربها هذه، بعدما أفادت واشنطن أن الصين تدرس هذا الاحتمال.

وقال: «رسالتي إلى بكين واضحة: استخدموا نفوذكم في موسكو للضغط من أجل انسحاب القوات الروسية. ولا تزودوا المعتدي الروسي السلاح». 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة السويحلي والمدينة في «دورينا»

شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة السويحلي والمدينة في «دورينا»
كاريكاتير خيري - باتيلي يطرح مبادرة لإجراء الانتخابات في ليبيا

كاريكاتير خيري - باتيلي يطرح مبادرة لإجراء الانتخابات في ليبيا
شركة أدوية أميركية عملاقة تخفض سعر الإنسولين بنسبة 70%

شركة أدوية أميركية عملاقة تخفض سعر الإنسولين بنسبة 70%
مصر ترفع أسعار البنزين وتثبت السولار

مصر ترفع أسعار البنزين وتثبت السولار
«إنجاز رائع».. مدرب مانشستر يشيد بحارسه دي خيا

«إنجاز رائع».. مدرب مانشستر يشيد بحارسه دي خيا
كاريكاتير حليم - تراجع مياه البحر في ليبيا وعدة دول

كاريكاتير حليم - تراجع مياه البحر في ليبيا وعدة دول
مجلس الأمن القومي الأميركي: لا إجماع بخصوص منشأ فيروس «كوفيد-19»

مجلس الأمن القومي الأميركي: لا إجماع بخصوص منشأ فيروس «كوفيد-19»
دوري السلة الأميركي: مورانت يقود غريزليز للفوز على ليكرز

دوري السلة الأميركي: مورانت يقود غريزليز للفوز على ليكرز
استئناف العمل بنظام التوقيت الصيفي في مصر 28 أبريل

استئناف العمل بنظام التوقيت الصيفي في مصر 28 أبريل
تعليمات من الدبيبة برفع مستوى التنسيق مع الأمم المتحدة لإنجاز الانتخابات

تعليمات من الدبيبة برفع مستوى التنسيق مع الأمم المتحدة لإنجاز الانتخابات
شاكيرا: أغنيتي ضد بيكيه كانت «أكثر فاعلية من الطبيب النفسي»

شاكيرا: أغنيتي ضد بيكيه كانت «أكثر فاعلية من الطبيب النفسي»
لن تستطيع قيادة سيارات «فورد» إذا امتنعت عن تسديد الأقساط

لن تستطيع قيادة سيارات «فورد» إذا امتنعت عن تسديد الأقساط
تقرير علمي: العالم غير مستعد على نحو كاف للتصدي للكوارث الطبيعية

تقرير علمي: العالم غير مستعد على نحو كاف للتصدي للكوارث الطبيعية
بولا تينوبو.. «صانع الملوك» الذي أصبح رئيسا لنيجيريا

بولا تينوبو.. «صانع الملوك» الذي أصبح رئيسا لنيجيريا
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: ديربي بنغازي ولندن.. وأيام كرة زمان

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: ديربي بنغازي ولندن.. وأيام كرة زمان
تحقيقات إيطالية: مهرب تركي وباكستانيان حشروا أكثر من 150 مهاجرا في قارب «كروتوني»

تحقيقات إيطالية: مهرب تركي وباكستانيان حشروا أكثر من 150 مهاجرا في قارب ...
وفاة فونتين أفضل هداف في نسخة واحدة من المونديال

وفاة فونتين أفضل هداف في نسخة واحدة من المونديال
كاتبة ليبية ضمن القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية

كاتبة ليبية ضمن القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
الكرملين يندد بـ«هجوم إرهابي» قرب الحدود الروسية الأوكرانية
الكرملين يندد بـ«هجوم إرهابي» قرب الحدود الروسية الأوكرانية
لافروف: مجموعة العشرين لن تصدر بيانا مشتركا بسبب الغرب
لافروف: مجموعة العشرين لن تصدر بيانا مشتركا بسبب الغرب
كييف ترد على إعلان روسيا تسلل «مخربين» أوكرانيين إلى أراضيها
كييف ترد على إعلان روسيا تسلل «مخربين» أوكرانيين إلى أراضيها
للمرة الأولى منذ بداية حرب أوكرانيا.. «فرانس برس»: لقاء مقتضب يجمع بلينكن ولافروف
للمرة الأولى منذ بداية حرب أوكرانيا.. «فرانس برس»: لقاء مقتضب ...
الصين تنضم لروسيا في رفض صدور إعلان مشترك لمجموعة العشرين
الصين تنضم لروسيا في رفض صدور إعلان مشترك لمجموعة العشرين
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب ساحل بابوا غينيا الجديدة
زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب ساحل بابوا غينيا الجديدة...
قصة صورة أب تركي مفجوع هزت مشاعر العالم
قصة صورة أب تركي مفجوع هزت مشاعر العالم...
عمال الإنقاذ في تركيا ينتشلون 5 أفراد أحياء من أسرة واحدة بعد 129 ساعة من وقوع الزلزال
عمال الإنقاذ في تركيا ينتشلون 5 أفراد أحياء من أسرة واحدة ......
زلزال جديد بقوة 6.4 درجات يضرب جنوب تركيا شعر به سكان لبنان وسورية وفلسطين
زلزال جديد بقوة 6.4 درجات يضرب جنوب تركيا شعر به سكان لبنان ......
زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر يضرب شمال اليابان
زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر يضرب شمال اليابان...
المزيد
المستشار الألماني: نناقش مع الحلفاء الغربيين ضمانات مستقبلية لأمن أوكرانيا
المستشار الألماني: نناقش مع الحلفاء الغربيين ضمانات مستقبلية......
فرنسا: تخصيب إيران لليورانيوم مقلق جدا
فرنسا: تخصيب إيران لليورانيوم مقلق جدا...
بوتين: إرهابيون ونازيون جدد أطلقوا النار على مدنيين في جنوب روسيا
بوتين: إرهابيون ونازيون جدد أطلقوا النار على مدنيين في جنوب ......
الصين تنضم لروسيا في رفض صدور إعلان مشترك لمجموعة العشرين
الصين تنضم لروسيا في رفض صدور إعلان مشترك لمجموعة العشرين...
للمرة الأولى منذ بداية حرب أوكرانيا.. «فرانس برس»: لقاء مقتضب يجمع بلينكن ولافروف
للمرة الأولى منذ بداية حرب أوكرانيا.. «فرانس برس»: لقاء ......
المزيد