الإمارات وإسرائيل تكشفان عن سفينة عسكرية مشتركة في أبوظبي

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت الإمارات واسرائيل اليوم الإثنين عن أول سفينة عسكرية غير مأهولة (دون قبطان) جرى إنتاجها بواسطة شركات دفاعية من البلدين، في خطوة تعكس العلاقات العسكرية المتنامية بينهما. وجرى الكشف عن السفينة المزودة بأجهزة استشعار وأنظمة تصوير متطورة ويمكن استخدامها للمراقبة والاستطلاع ورصد الألغام، قبالة سواحل العاصمة الإماراتية أبوظبي خلال معرض الدفاع البحري (نافدكس)، وفق وكالة فرانس برس.

وجرى تصنيع السفينة في إطار تعاون بين شركة صناعة الطيران الإسرائيلية ومجموعة «ايدج» الإماراتية. وقال أورين جوتر الذي يقود البرنامج البحري في الشركة الإسرائيلية لوكالة فرانس برس «نحن نعرض للمرة الأولى مشروعا مشتركا يظهر قدرات ونقاط القوة» عند كل من الشركتين في تأمين السواحل ومواجهة التهديدات بالألغام. وبحسب جوتر فإن السفن ستحارب «ضد التهديدات هنا في المنطقة» ولكن الهدف أيضا هو نشرها في الخارج.

الشركة الإسرائيلية لتعزيز التعاون مع الإمارات في مجال الدفاع الجوي

وتسعى الشركة الإسرائيلية لتعزيز التعاون مع الإمارات في مجال الدفاع الجوي ولمساعدة الدولة الخليجية في تحسين قدراتها البحرية. وعززت الإمارات وإسرائيل الشراكة العسكرية بينهما منذ توقيع اتفاقيات التطبيع في عام 2020. وفي يناير 2022، أعلنت شركة «البيت سيستمز» الإسرائيلية للأسلحة المتطورة أن فرعها في الإمارات حصل على عقد بقيمة 53 مليون دولار تقريبا لتزويد سلاح الجو الإماراتي بأنظمة دفاعية.

وتعمل شركات الدفاع الإسرائيلية والإماراتية معا أيضا لتطوير نظام مضاد للطائرات دون طيار. واتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد إيران بالهجوم على ناقلة نفط مرتبطة بإسرائيل في الخليج العربي. وفي العاشر من فبراير الجاري، تعرضت ناقلة المنتجات «كامبو سكوير» التي ترفع العلم الليبيري «للضرب بجسم محمول جوا بينما كانت في بحر العرب على بعد 300 ميل بحري تقريبا قبالة سواحل الهند وسلطنة عمان»، وفقا لشركة «إلتسون» اليونانية التي تدير الناقلة.

وبحسب ناطق باسم الشركة اليونانية فإن الشركة الليبيرية المالكة لكامبو سكوير «مرتبطة» بشركة «زودياك ماريتايم» البريطانية للشحن والتي أسسها ويترأسها الإسرائيلي إيال عوفر. والهجوم هو الأحدث في سلسلة اضطرابات في مياه الخليج التي تعد طريقًا رئيسيًا لإمدادات الطاقة العالمية.