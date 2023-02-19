شاهد: إنقاذ شخصين من تحت الأنقاض بعد 13 يوما في تركيا

القاهرة - بوابة الوسط

انتشل رجال الإنقاذ السبت ثلاثة أشخاص أحياء بينهم فتى عمره 12 عامًا لقي حتفه في ما بعد، من تحت أنقاض مبنى في هاتاي بعد 296 ساعة على الزلزال الذي ضرب تركيا وسورية في 6 فبراير، وأودى بحياة أكثر من أربعين ألف شخص.

ونشرت وكالة الأنباء الحكومية «الأناضول» صورًا لعمال الإنقاذ وهم يضعون رجلًا وامرأة على نقالات، بعد أن أمضيا مع طفل 296 ساعة تحت الأنقاض في أنطاكية، وقالت الوكالة في وقت لاحق إن الطفل توفي بسبب جفاف الجسم رغم الجهود المبذولة لإنقاذه.

وفي هاتاي نشرت وزارة الطوارئ لجمهورية قرغيزستان التي كان لها فريق إنقاذ في المدينة التركية شريطًا مصورًا، يظهر كيف جرى العثور على رجل محاصر تحت الأنقاض ثم جرى سحبه حيًّا.

العثور على ناجين رغم البقاء تحت الأنقاض

وعثرت فرق الإغاثة على ناجين طوال الأسبوع، رغم بقائهم عالقين تحت الأنقاض لفترة طويلة في طقس شديد البرودة. لكن عدد الذين يجري انتشالهم أحياء تراجع في الأيام الماضية.

وقوبلت جهود الإنقاذ هذه بالتصفيق والارتياح في البداية، لكن في الأيام الأخيرة غلب عليها الحزن. وقال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي الجمعة إن جهود الإنقاذ مستمرة في أقل من مئتي موقع تتسابق فيها الفرق مع الزمن، للعثور على المزيد من الأشخاص على قيد الحياة.

ولقي أكثر من 43 ألف شخص حتفهم في الزلزال الذي بلغت شدته 7.8 درجة، وضرب جنوب شرق تركيا وشمال سورية في أخطر كارثة طبيعية تشهدها المنطقة منذ قرون.