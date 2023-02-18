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دول مجموعة السبع تندد بـ«السلوك غير المسؤول» لكوريا الشمالية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 18 فبراير 2023, 07:02 مساء
دول مجموعة السبع تندد بـ«السلوك غير المسؤول» لكوريا الشمالية
تجربة إطلاق صاروخ سابقة لكوريا الشمالية. (أرشيفية: الإنترنت)
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نددت دول مجموعة السبع السبت بـ«السلوك غير المسؤول» لكوريا الشمالية بعد إطلاقها صاروخا بالستيًّا عابرًا للقارات.

وقال وزراء خارجية هذه الدول في بيان مشترك إن «السلوك غير المسؤول لكوريا الشمالية يستدعي ردا موحدا من المجتمع الدولي، يشمل إجراءات جديدة مهمة يتخذها مجلس الأمن الدولي»، وفق «فرانس برس».

أطلقت كوريا الشمالية السبت صاروخاً بالستياً عابراً للقارات سقط على ما يبدو في المنطقة الاقتصادية الخاصة لليابان، حسبما أعلنت طوكيو، وذلك قُبيل مناورات عسكرية أميركية-كورية جنوبية مقرّرة الأسبوع المقبل في واشنطن.

 صاروخ بالستي عابر للقارات باتجاه الشرق
وقال الناطق باسم الحكومة اليابانية هيروكازو ماتسونو للصحفيين، إنّ بيونغ يانغ «أطلقت صاروخاً بالستياً عابراً للقارات باتجاه الشرق. حلق لمدة 66 دقيقة تقريباً» وقطع مسافة 900 كيلومتر تقريباً، بحسب «فرانس برس».

ويبدو أنّ وقت تحليق الصاروخ مشابه لوقت تحليق صاروخ «هواسونغ-17» الذي اختبرته بيونغ يانغ في نوفمبر الماضي، وفقاً لموقع «ان كي نيوز» الكوري الجنوبي المتخصّص. وردّ ماتسونو إيجابا على سؤال لأحد الصحفيين عمّا إذا كان الصاروخ قد سلك مساراً «مرتفعاً»، موضحاً أنه سيتمّ تحليل احتمال أن يكون صاروخاً يعمل بالوقود الصلب. 

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ويمكن لإطلاق هذا الصاروخ الجديد أن يشكّل اختباراً ثانياً لصاروخ «هواسونغ-17» ولكن يمكن أن يكون أيضاً اختباراً «لصاروخ بالستي عابر للقارات يعمل بالوقود الصلب تطوّره بيونغ يانغ ولم تسبق رؤيته»، حسبما قال الباحث في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية جوزيف ديمبسي.

 الصاروخ يتمتّع بقدرة تحليق تصل إلى 14 ألف كيلومتر
وتحاول كوريا الشمالية منذ فترة طويلة تطوير صاروخ بالستي عابر للقارات يعمل على الوقود الصلب. وتعدّ هذه الصواريخ أسهل من حيث التخزين والنقل، كما أنها تُظهر استقراراً أفضل واستعداداً أسرع للإطلاق، ممّا يزيد من صعوبة اكتشافها أو حتى تدميرها وقائيا من قبل القوات الأميركية.

من جهته، قال وزير الدفاع الياباني ياسوكازو هامادا إنّه يبدو أنّ الصاروخ يتمتّع بقدرة تحليق تصل إلى 14 ألف كيلومتر، ممّا يسمح له بالوصول إلى البر الرئيسي للولايات المتحدة. وأشار رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إلى أنّ الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية سقط على ما يبدو في منطقة اليابان الاقتصادية الخالصة.

في هذه الأثناء، أدان البيت الأبيض بشدّة إطلاق الصاروخ. وحذرت الناطقة باسم مجلس الأمن القومي أدريان واتسون من أنّ «إطلاق هذا الصاروخ يفاقم التوترات من دون طائل ويهدد بزعزعة أمن المنطقة». وأضافت المسؤولة الأميركية «إنه يشكل انتهاكا صارخا لقرارات مجلس الأمن الدولي العديدة».

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