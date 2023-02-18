البيت الأبيض «يدين بشدة» إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً بالستيا عابرًا للقارات

القاهرة - بوابة الوسط

أدان البيت الأبيض بشدّة السبت إطلاق كوريا الشمالية «صاروخاً بالستيا عابراً للقارات».

وحذرت الناطقة باسم مجلس الأمن القومي أدريين واتسون من أنّ «إطلاق هذا الصاروخ يفاقم التوترات من دون طائل ويهدد بزعزعة أمن المنطقة»، وفق «فرانس برس».

وأطلقت كوريا الشمالية السبت صاروخا بالستيا غير محدد، وفق ما أعلن جيش كوريا الجنوبية قبيل مناورات عسكرية أميركية-كورية جنوبية، مقرّرة الأسبوع المقبل في واشنطن.

وجاء في بيان لقيادة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، أن «كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا غير محدد نحو بحر الشرق»، في إشارة إلى المساحة المائية التي تعرف أيضا ببحر اليابان.

التدريبات العسكرية المشتركة

وحذرت كوريا الشمالية أمس الجمعة، من أنها ستتخذ «ردود فعل قوية ومستمرة بشكل غير مسبوق»، إذا مضت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة قدما في التدريبات العسكرية المشتركة المزمعة.

وأصدر ناطق باسم وزارة الخارجية في كوريا الشمالية التحذير، حيث تعتزم سول وواشنطن لتنظيم تدريباتهما المشتركة في فصل الربيع، «فريدوم شيلد»، وهي مقررة الشهر المقبل، بحسب وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

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قال الناطق في بيان، أوردته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية: «إذا نفّذت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية خطتهما المعلنة بالفعل لإجراء التدريبات العسكرية التي تعتبرها كوريا الشمالية، بمثابة استعدادات لحرب عدوانية، فستواجه ردود فعل قوية ومستمرة بشكل غير مسبوق».