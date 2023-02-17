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الخارجية الصينية: يتعين على واشنطن التعاون مع بكين بشأن حادثة المنطاد

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 17 فبراير 2023, 11:47 صباحا
الخارجية الصينية: يتعين على واشنطن التعاون مع بكين بشأن حادثة المنطاد
مبنى وزارة الخارجية الصينية. (أرشيفية، الإنترنت)
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قالت وزارة الخارجية الصينية، إن الولايات المتحدة لا يمكنها طلب التواصل والحوار، بينما تصعد الأمور بشأن حادثة المنطاد.

وذكر الناطق باسم الوزارة، وانغ وين بين، في إفادة صحفية دورية اليوم الجمعة، عندما سُئل عن تصريحات للرئيس الأميركي جو بايدن، قال فيها إنه سيتحدث مع الرئيس شي جين بينغ حول المنطاد الصيني، «إن الولايات المتحدة بحاجة للعمل مع بكين بشأن الواقعة وإعادة العلاقات إلى الاستقرار»، بحسب وكالة «رويترز».

- بايدن يعتزم التحدث إلى الرئيس الصيني

والخميس، أكد الرئيس بايدن، أنه يعتزم التحدث إلى نظيره الصيني، بعدما أسقطت الولايات المتحدة منطادا يشتبه بأنه صيني يستخدم لأغراض التجسس حلّق فوق الولايات المتحدة في الرابع من فبراير.

وقال بايدن: «أتوقع أن أتحدث إلى الرئيس شي وآمل أن ننهي المسألة»، مضيفا «لن أقدم أي اعتذارات على إسقاط هذا المنطاد».

بايدن لن يتردد في إصدار أوامر بإسقاط أي جسم طائر
وفي سياق متصل، أكد بايدن أنه لن يتردد في إصدار أوامر بإسقاط أي جسم طائر يُنظر إليه بوصفه يشكل تهديدا للولايات المتحدة.

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