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بايدن يعتزم التحدث إلى الرئيس الصيني

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 16 فبراير 2023, 09:55 مساء
بايدن يعتزم التحدث إلى الرئيس الصيني
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أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، أنه يعتزم التحدث إلى نظيره الصيني شي جينبينغ، بعدما أسقطت الولايات المتحدة منطادا يشتبه بأنه صيني يستخدم لأغراض التجسس حلّق فوق الولايات المتحدة في الرابع من فبراير.

وقال بايدن: «أتوقع أن أتحدث إلى الرئيس شي وآمل أن ننهي المسألة»، مضيفا «لن أقدم أي اعتذارات على إسقاط هذا المنطاد»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وفي سياق متصل، أكد بايدن أنه لن يتردد في إصدار أوامر بإسقاط أي جسم طائر يُنظر إليه بوصفه يشكل تهديدا للولايات المتحدة.

وتابع: «إذا مثّل أي جسم أي تهديد لسلامة وأمن الشعب الأميركي، فأُسقطه»، وذلك بعد عدة أيام على إصداره أمرا بإسقاط منطاد يشتبه بأنه صيني يستخدم لاغراض التجسس وثلاثة أجسام أخرى.

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