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روسيا وأوكرانيا تتبادلان 101 أسير

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 17 فبراير 2023, 09:25 صباحا
روسيا وأوكرانيا تتبادلان 101 أسير
أسرى حرب أوكرانيون في موقع غير محدد بعد عملية تبادل للأسرى في صورة حصلت عليها رويترز من المكتب الإعلامي للأركان العامة للجيش الأوكراني صدرت اليوم السبت.
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قالت السلطات في روسيا وأوكرانيا، إن البلدين تبادلا 101 من أسرى الحرب، في أحدث عمليات تبادل للسجناء يوم الخميس.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، «طائرات النقل الجوي التابعة للقوات الجوية الروسية، ستنقل الجنود المفرج عنهم إلى موسكو للعلاج وإعادة التأهيل في المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الدفاع الروسية»، وفق وكالة «يورو نيوز».

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ونشر أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، صورا لجنود أوكرانيين بعد الإفراج عنهم. وقال إن 100 جندي ومدنيا واحدا، أعيدوا إلى الديار.

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