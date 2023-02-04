أوكرانيا وروسيا تتبادلان أسرى حرب وإعادة جثتي متطوعين بريطانيين

القاهرة - بوابة الوسط

تبادلت أوكرانيا وروسيا ما يقرب من 200 أسير حرب، في عملية أعلنها كل جانب على حدة يوم السبت، مع إعادة جثتي متطوعين بريطانيين إلى أوكرانيا.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن وزارة الدفاع قولها، إنه جرى إطلاق سراح 63 أسير حرب روسيا، بينهم أشخاص من «فئة حساسة»، أمكن تبادلهم بفضل جهود وساطة من الإمارات، بحسب وكالة «يورو نيوز».

فيما قال مدير مكتب الرئيس الأوكراني، أندريه يرماك، إنه جرى إعادة 116 أوكرانيا.

إعادة جثتي متطوعين بريطانيين من موظفي الإغاثة

وكتب يرماك على تلغرام، «تمكنا من إعادة 116 من أبناء شعبنا من المدافعين عن ماريوبول والمحاربين من خيرسون وقناصة من باخموت (الجبهة) وغيرهم من أبطالنا»، مضيفا أن جثتي متطوعين بريطانيين من موظفي الإغاثة، وهما آندرو باجشو وكريس باري، جرى إعادتهما إلى أوكرانيا.

- الإفراج عن عشرات الأسرى الروس بعد وساطة إماراتية

وكانت أسرة باري قالت سابقا إن باجشو وباري قُتلا خلال محاولة إجلاء سكان في شرق أوكرانيا في يناير الماضي.

أسرى حرب أوكرانيون في موقع غير محدد بعد عملية تبادل للأسرى في صورة حصلت عليها رويترز من المكتب الإعلامي للأركان العامة للجيش الأوكراني صدرت اليوم السبت.