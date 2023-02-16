ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار نيوزيلندا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت السلطات النيوزيلندية، الخميس، ارتفاع حصيلة الإعصار العنيف «غابرييل» الذي اجتاح البلاد هذا الأسبوع إلى خمسة قتلى، في حين بلغ عدد الذين جرى إجلاؤهم من منازلهم بسبب الفيضانات التي خلّفها 10500 شخص.

وأفادت حصيلة سابقة أوردتها السلطات، الأربعاء، بسقوط أربعة قتلى من جرّاء هذا الإعصار التاريخي. وحذرت السلطات سكان المناطق الشرقية المتضررة بشدة من مرور الإعصار، من أن مزيدا من الأمطار الغزيرة ستهطل في الساعات المقبلة، وفق وكالة «فرانس برس».

وقالت الشرطة في بيان، الخميس، أنه جرى العثور على جثة شخص «يُعتقد أنه فارق الحياة بعد أن حاصرته مياه الفيضانات» في قرية إيكسديل بمنطقة غيبسورن على الساحل الشرقي للبلاد. وبذلك يرتفع عدد القتلى في منطقة خليج هوك على الساحل الشرقي للبلاد إلى أربعة، في حين سقط القتيل الخامس في أوكلاند (شمال).

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«غابرييل» يفرض الطوارئ في نيوزيلندا

وتخضع نيوزيلندا لحالة طوارئ وطنية منذ أن اجتاح الإعصار المدمّر «غابرييل» ساحلها الشمالي الأحد. ولا يزال عديد الأشخاص في عداد المفقودين في مناطق غمرتها مياه الفيضانات والسيول.

ومع أنّ الإعصار «غابرييل» تلاشى في المحيط الهادئ، إلا أن هيئة الأرصاد الجوية النيوزيلندية حذرت من أن توقعاتها تشير إلى أن مزيد الأمطار الغزيرة ستهطل الخميس. وحسب السلطات، فإن عدد الذين شردهم الإعصار بلغ 10500 شخص غالبيتهم العظمى (9000 شخص) في المناطق الشرقية.