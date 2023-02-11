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18 قتيلا و20 مفقودا بحوادث انزلاق تربة في بيرو

القاهرة - بوابة الوسط السبت 11 فبراير 2023, 11:53 صباحا
18 قتيلا و20 مفقودا بحوادث انزلاق تربة في بيرو
صورة ملتقطة من الجو وزعتها الشرطة الوطنية في بيرو، لمنطقة كامانا غرب مدينة أريكويبا بجنوب البلاد، بعد انزلاق للتربة، 8 فبراير 2023. (أ ف ب)
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أدت حوادث انزلاق التربة بعد هطول أمطار غزيرة في وسط بيرو وجنوبها، لسقوط 18 قتيلا و17 جريحا، بينما ما زال عشرون شخصا مفقودين، حسب آخر حصيلة نشرها المعهد الوطني للدفاع المدني الجمعة.

وكانت الحصيلة السابقة تتحدث عن مصرع 16 شخصا، بحسب وكالة «فرانس برس».

ولقى 17 شخصا مصرعهم في عدد من حوادث انزلاق التربة ظهر الأحد، في منطقة ماريانو فالكارسيل في مقاطعة كامانا غرب مدينة أريكويبا، على بعد 840 كيلومترا جنوب العاصمة البيروفية ليما.

تدمير منازل ومرافق صحية وطرق
وقتل شخص آخر في منطقة خونين في وسط البلاد، على بعد 310 كيلومترات شرق ليما، بعد انزلاق للتربة «في الساعات الأولى من الجمعة» على أثر أمطار غزيرة في المنطقة، حسب المعهد نفسه.

ودُمرت منازل ومرافق صحية وطرق في منطقة أريكويبا خصوصا.

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وقال حاكم المنطقة، إنه قد يكون عدد من عمال المناجم، عالقين في مناجم ذهب انهارت.

وتفقدت رئيسة بيرو دينا بولوارتي، التي تواجه تظاهرات احتجاج تطالب بتنحيها وبحل البرلمان منذ ديسمبر، المنطقة الغنية بالمناجم الثلاثاء.

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