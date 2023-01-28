القطاع السياحي في بيرو يخسر 6.54 مليون دولار يوميا بسبب الأزمة السياسية

القاهرة - بوابة الوسط

يخسر القطاع السياحي في بيرو 6.54 مليون دولار يوميا خلال الأشهر الأخيرة، بسبب الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد، على ما أعلنت وزارة التجارة والسياحة البيروفية.

وأفاد وزير السياحة لويس فرناندو هيلغيرو، في تصريح صحفي، بأنّ الخسائر بلغت بين يونيو 2022 ونهاية يناير الحالي «25 مليون سول بيروفي يوميا (6.54 مليون دولار) في القطاع السياحي وحده»، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

وتقود الرئيسة الموقّتة دينا بولوارتي بيرو منذ أن عزل البرلمان في 7 ديسمبر الرئيس المنتخب السابق بيدرو كاستيو، وهو ما أدّى إلى خروج تظاهرات تخللتها أعمال عنف أودت بحياة 46 شخصا على الأقل.

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ويطالب المحتجون برحيل الرئيسة بولوارتي، وتقريب موعد الانتخابات، وكان مقرّرًا في الأصل أن تستمرّ فترة ولاية بولوارتي حتّى العام 2026.

وأُغلقت خمسة مطارات في جنوب البلاد، بينها مطار كوسكو الذي يمكن الوصول منه إلى موقع ماتشو بيتشو السياحي الشهير في بيرو.

85 % من عروض السفر أُلغيت

وأغلقت معظم الفنادق والمطاعم في مدينة كوسكو أبوابها، بسبب تأثرها بنقص المحروقات وبعض المواد الغذائية الناجم عن قطع الطرقات في مختلف أنحاء البلاد.

وعَلِق عدد كبير من السياح أياما عدة في محيط موقع ماتشو بيتشو. وأشار وزير السياحة إلى أنّ 85% من عروض السفر أُلغيت.

وقالت بولوارتي «فليتمّ تقريب موعد الانتخابات» لإخراج البلاد «من المستنقع الذي نحن موجودون فيه»، مشيرة إلى أن حكومتها تدعم مبادرة المعارضة لتقريب موعد الانتخابات الرئاسيّة والتشريعيّة إلى ديسمبر 2023.