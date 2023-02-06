إدارة الكوارث التركية: تدمير أكثر من 5600 بناية جراء الزلازل

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت إدارة الكوارث التركية، اليوم تدمير 5606 مبنى تدميرا كاملا جراء الزلازل التي ضربت فجر اليوم جنوب تركيا إضافة إلى تعرض آلاف أخرى من الأبنية لأضرار متفرقة تحول دون السكن فيها.

وأعلنت إدارة الكوارث التركية في وقت سابق عن مصرع 1651 شخصًا وإصابة 11 الفا و119 شخصًا جراء تلك الزلازل وأن حصيلة الضحايا قابلة للزيادة .

ارتفعت حصيلة الزلزال الذي ضرب تركيا وسورية، الإثنين إلى أكثر من 2600 قتيل، علما أنه أحد الزلازل الأكثر عنفا منذ نحو قرن.

1651 قتيلا وما لا يقل عن 11 ألفا و159 جريحا

وأفاد وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة أن الزلزال في تركيا خلف 1651 قتيلا وما لا يقل عن 11 ألفا و159 جريحا، مع تسجيل انهيار 3471 مبنى، بحسب «فرانس برس».

وأعلنت وزارة الصحة السورية ارتفاع عدد القتلى إلى 570 وإصابة 1403 آخرين في حصيلة غير نهائية في مناطق سيطرة الحكومة في محافظات حلب واللاذقية وحماة وطرطوس. كما أفادت منظمة الخوذ البيضاء العاملة في مناطق الشمال الخارجة عن سيطرة دمشق بمقتل 430 شخصاً وإصابة أكثر من ألف آخرين.

الحصيلة غير النهائية ومرشحة للارتفاع

ويتوقّع أن ترتفع هذه الحصيلة غير النهائية، إذ لا يزال عدد كبير جداً من الأشخاص تحت الأنقاض. كذلك، سيُصعّب تساقط الثلوج وانخفاض درجات الحرارة مساء الإثنين والثلاثاء، وضع الأشخاص الذين شرّدوا بسبب الزلزال، وكذلك جهود المنقذين.

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ووقع الزلزال الأول عند الساعة 4,17 (01,17 ت غ) على عمق نحو 17.9 كيلومتراً وفق المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي وكان مركزه في منطقة بازارجيك في محافظة كهرمان مرعش التركية (جنوب شرق) على مسافة 60 كيلومترا من الحدود السورية.

وأعقبت ذلك عشرات الهزات الارتدادية، قبل أن يضرب زلزال جديد بقوة 7.5 درجات عند الساعة 10,24 بتوقيت غرينتش جنوب شرق تركيا على مسافة أربعة كيلومترات من مدينة إكينوزو. وتُعدّ هذه الهزّة الأشدّ في تركيا منذ زلزال 17 أغسطس 1999 الذي تسبّب في مقتل 17 ألف شخص، بينهم ألف في اسطنبول.