إردوغان يعلن حدادا وطنيا لسبعة أيام إثر الزلزال في تركيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الإثنين حدادًا وطنيًا لسبعة أيام في البلاد، بعد الزلزال الذي خلّف حتى الآن 1651 قتيلا.

وبحسب مرسوم أصدرته الحكومة، تُنكّس الأعلام حتى مساء الأحد 12 فبراير، وفق «فرانس برس».

وفي وقت سابق دعا الرئيس التركي، الذي سيكون رد فعله مرتقباً جداً على هذه المأساة قبل انتخابات 14 مايو، إلى الوحدة الوطنية. وكتب على تويتر «نأمل في أن نخرج من هذه الكارثة معا بأسرع ما يمكن وبأقل أضرار ممكنة»، مشيراً إلى أن تركيا تلّقت مساعدة من 45 دولة.

- مصر توجه مساعدات إغاثية عاجلة تضامنا مع تركيا لمواجهة تداعيات الزلزال

- ارتفاع حصيلة الزلزال في تركيا وسورية إلى 2300 قتيل

وارتفعت حصيلة الزلزال الذي ضرب تركيا وسورية، الإثنين الى أكثر من 2600 قتيل، علما أنه يُعدّ أحد الزلازل الأكثر عنفًا منذ نحو قرن. وأفاد وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة أن الزلزال في تركيا خلف 1651 قتيلا وما لا يقل عن 11 ألفا و159 جريحا، مع تسجيل انهيار 3471 مبنى.

الحصيلة غير النهائية ومرشحة للارتفاع

ويتوقّع أن ترتفع هذه الحصيلة غير النهائية، إذ لا يزال عدد كبير جداً من الأشخاص تحت الأنقاض. كذلك، سيُصعّب تساقط الثلوج وانخفاض درجات الحرارة مساء الاثنين والثلاثاء، وضع الأشخاص الذين شرّدوا بسبب الزلزال، وكذلك جهود المنقذين.

ووقع الزلزال الأول عند الساعة 4,17 (01,17 ت غ) على عمق نحو 17.9 كيلومتراً وفق المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي وكان مركزه في منطقة بازارجيك في محافظة كهرمان مرعش التركية (جنوب شرق) على مسافة 60 كيلومترا من الحدود السورية.

وأعقبت ذلك عشرات الهزات الارتدادية، قبل أن يضرب زلزال جديد بقوة 7.5 درجات عند الساعة 10,24 بتوقيت غرينتش جنوب شرق تركيا على مسافة أربعة كيلومترات من مدينة إكينوزو.

وتُعدّ هذه الهزّة الأشدّ في تركيا منذ زلزال 17أغسطس 1999 الذي تسبّب في مقتل 17 ألف شخص، بينهم ألف في اسطنبول.