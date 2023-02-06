مصر توجه مساعدات إغاثية عاجلة تضامنا مع تركيا لمواجهة تداعيات الزلزال

القاهرة - بوابة الوسط

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالاً هاتفيا مع وزير خارجية تركيا مولود تشاووش أغلو لتقديم العزاء لحكومة وشعب تركيا فى ضحايا الزلزال المروع الذي تعرضت له تركيا، ونقل خالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

وأفاد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد، أن شكري أخطر نظيره التركي أن مصر قررت توجيه مساعدات إغاثية عاجلة تضامناً مع الدولة التركية والشعب التركي الشقيق في مواجهة تداعيات تلك الكارثة، متمنياً نجاح جهود الإنقاذ الجارية.

وأشار أبو زيد إلى أن وزير خارجية تركيا تلقى اتصال السيد سامح شكرى بكل تقدير وامتنان، معرباً عن شكر بلاده للتضامن الذي أظهرته مصر مع تركيا فى هذه الكارثة المروعة.

2300 قتيل في جنوب تركيا وفي سورية

حيث قُتل حوالى 2300 شخص في جنوب شرق تركيا وفي سورية المجاورة، إثر زلزال عنيف بلغت قوته 7.8 درجات تلاه بعد ساعات قليلة زلزال آخر بقوة 7.5 درجات وشعر بهما سكان غرينلاند والدنمارك.

ويتوقّع أن ترتفع هذه الحصيلة، إذ لا يزال عدد كبير جداً من الأشخاص تحت الأنقاض. كذلك، سيُصعّب تساقُط الثلوج وانخفاض درجات الحرارة مساء الإثنين والثلاثاء، من وضع الأشخاص الذين شُرّدوا بسبب الزلزال، وكذلك قد يعرقل جهود المنقذين.

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ووقع الزلزال الأول عند الساعة 4,17 (01,17 ت غ) على عمق نحو 17,9 كيلومتراً وفق المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي وكان مركزه في منطقة بازارجيك في محافظة كهرمان مرعش التركية (جنوب شرق) على مسافة 60 كيلومترا من الحدود السورية.

عشرات الهزات الارتدادية

وأعقبت ذلك عشرات الهزات الارتدادية، قبل أن يضرب زلزال جديد بقوة 7.5 درجات عند الساعة 10,24 بتوقيت غرينتش جنوب شرق تركيا على مسافة أربعة كيلومترات من مدينة إكينوزو.

أما في سورية، فقُتل أكثر من 800 شخص وأُصيب 2315 على الأقل بجروح في أنحاء البلاد جراء الزلزال، في حصيلة جديدة غير نهائية وفق ما أعلنت وزارة الصحة السورية وفرق إغاثة.

وفي تركيا، أسفر الزلزال عن مقتل 1498 شخصاً وإصابة 7634 على الأقل بجروح، وفق الهيئة العامة التركية لإدارة الكوارث (أفاد)، التي أشارت إلى إنهيار 2834 مبنى.