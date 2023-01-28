  • Alwasat News
Atwasat

أفغانستان.. موجة برد تحصد أرواح 166 شخصا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 28 يناير 2023, 04:12 مساء
أفغانستان.. موجة برد تحصد أرواح 166 شخصا
أفغانيات يحملن أطفالا يمشين في شارع مكسو بالثلج في كابل. (أ ف ب)
alwasat radio

تشهد أفغانستان منذ حوالى عشرين يوما موجة برد شديد تسببت بوفاة ما لا يقل عن 166 شخصا، على ما أفاد مسؤول في وزارة إدارة الكوارث السبت.

وقال عبدالرحمن زاهد إن 88 شخصا قضوا خلال أسبوع، ما يرفع الحصيلة الإجمالية حتى الآن إلى 166 وفاة استنادا إلى بيانات 26 من الولايات الـ34 في البلد الذي يعاني من البؤس، بحسب «فرانس برس».

وأوضح زاهد في فيديو أن الوفيات نتجت عن فيضانات وحرائق وتسرب في السخانات العاملة على الغاز والمستخدمة لتدفئة المنازل. وتدنت الحرارة إلى 33 درجة تحت الصفر في بعض مناطق أفغانستان منذ 10 يناير. ويترافق هذا البرد الشديد أحيانا مع تساقط ثلوج أو أمطار تتسبب بالجليد، وذلك وسط انقطاع متكرر في التيار الكهربائي.

-  اليمن يستغيث.. البرد القارس يهدد حياة 81 ألف أسرة نازحة في مأرب
-  إيطاليا تعتقل مصريا بعد مصرع 7 مهاجرين من البرد

وكانت منظمات المساعدة الإنسانية حذرت قبل موجة البرد بأنّ أكثر من نصف السكان البالغ عددهم 38 مليون نسمة باتوا على شفير المجاعة وأن أربعة ملايين طفل يعانون من سوء التغذية.

 انهيار أو تضرر حوالى مئة منزل ونفوق نحو ثمانين ألف رأس ماشية 
كما أدى البرد إلى انهيار أو تضرر حوالى مئة منزل ونفوق نحو ثمانين ألف رأس ماشية تعتبر موردا أساسيا في البلد الشديد الفقر. من جهة أخرى أعلنت منظمة الصحة العالمية هذا الأسبوع وفاة 17 شخصا في إحدى قرى ولاية بادخشان (شمال شرق) بسبب «التهاب رئوي حاد».

وأوردت المنظمة أن «ظروف الطقس الصعبة منعت فرق الإغاثة من الوصول إلى المنطقة». تراجعت المساعدة الإنسانية بشدة بعد سيطرة طالبان على السلطة في أفغانستان قبل أكثر من سنتين إثر انسحاب القوات الأميركية منها.

وحظرت حكومة طالبان في ديسمبر على الأفغانيات العمل في منظمات إنسانية، ما أرغم العديد من هذه المنظمات على وقف عملياتها في البلد. وبفضل الإعفاء الذي أقر لاحقا لقطاع الصحة، تمكنت بعض المنظمات غير الحكومية من استئناف أنشطتها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بيع قميص أسطورة السلة الأميركية ليبرون جيمس بالمزاد مقابل 3.7 مليون دولار

بيع قميص أسطورة السلة الأميركية ليبرون جيمس بالمزاد مقابل 3.7 مليون دولار
كريستيانو يظهر في دائرة شبهات يوفنتوس ويهدد «السيدة العجوز» بصفعة

كريستيانو يظهر في دائرة شبهات يوفنتوس ويهدد «السيدة العجوز» بصفعة
القبض على عضو في تشكيل عصابي يسرق المحال والمواطنين تحت تهديد السلاح بطرابلس

القبض على عضو في تشكيل عصابي يسرق المحال والمواطنين تحت تهديد السلاح بطرابلس
ربع مليون زائر في ثاني أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب

ربع مليون زائر في ثاني أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب
هندوراس تفقد «بيغ بوي» أشهر زرافة

هندوراس تفقد «بيغ بوي» أشهر زرافة
فيديو صادم لتعرض أميركي أسود للضرب على يد الشرطة يزيد الغضب في الولايات المتحدة

فيديو صادم لتعرض أميركي أسود للضرب على يد الشرطة يزيد الغضب في الولايات المتحدة
كاريكاتير حليم - إذاعة بي بي سي نيوز عربي «هنا لندن» توقف بثها بعد 85 عاما

كاريكاتير حليم - إذاعة بي بي سي نيوز عربي «هنا لندن» توقف بثها بعد 85 عاما
في أول مشاركة له مع زاخو.. الليبي محمد الغنيمي يسجل ثنائية ويصعد بفريقه مركزا في الدوري

في أول مشاركة له مع زاخو.. الليبي محمد الغنيمي يسجل ثنائية ويصعد بفريقه مركزا في...
فيض من الوثائق المصنفة سرية في الولايات المتحدة

فيض من الوثائق المصنفة سرية في الولايات المتحدة
شح الحليب في تونس.. «انهيار بطيء» لقطاع إنتاج الألبان

شح الحليب في تونس.. «انهيار بطيء» لقطاع إنتاج الألبان
شيخ الخطاطين أبوبكر ساسي وسيرته العلمية في ضيافة «مركز المحفوظات»

شيخ الخطاطين أبوبكر ساسي وسيرته العلمية في ضيافة «مركز المحفوظات»
كويكب «بي يو 2023» مر قرب الأرض بسلام

كويكب «بي يو 2023» مر قرب الأرض بسلام
مصطفى مرعي: تركت دارنس لحفظ رصيدي وحبي للجماهير

مصطفى مرعي: تركت دارنس لحفظ رصيدي وحبي للجماهير
جريدة «الوسط»: ميلوني في طرابلس ومعها ملفا الهجرة والطاقة

جريدة «الوسط»: ميلوني في طرابلس ومعها ملفا الهجرة والطاقة
خبير ألماني: «نظام جديد شرير» يتشكل في ليبيا وسط حالة من الجمود

خبير ألماني: «نظام جديد شرير» يتشكل في ليبيا وسط حالة من الجمود
شاهد.. «في التسعين»: تداعيات تعليق الأندية مشاركتها في «دورينا»

شاهد.. «في التسعين»: تداعيات تعليق الأندية مشاركتها في «دورينا»
في العدد 375: ميلوني في طرابلس.. وصعود سعر برميل النفط الليبي

في العدد 375: ميلوني في طرابلس.. وصعود سعر برميل النفط الليبي
دولة القصر.. دولة الخيمة ودولة اللصوص

دولة القصر.. دولة الخيمة ودولة اللصوص
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
شولتس في أميركا اللاتينية للقاء لولا للمرة الأولى
شولتس في أميركا اللاتينية للقاء لولا للمرة الأولى
كوريا الشمالية تنتقد تعهدات أميركا بإرسال دبابات لأوكرانيا
كوريا الشمالية تنتقد تعهدات أميركا بإرسال دبابات لأوكرانيا
اعتقال تايري نيكولز.. ثلاث دقائق من العنف المروع موثقة بالفيديو
اعتقال تايري نيكولز.. ثلاث دقائق من العنف المروع موثقة بالفيديو
الأمم المتحدة تبحث مع مادورو وضع حقوق الإنسان في فنزويلا
الأمم المتحدة تبحث مع مادورو وضع حقوق الإنسان في فنزويلا
ترامب يحاول دفع حملته الانتخابية في خطاب بولاية نيوهامبشر
ترامب يحاول دفع حملته الانتخابية في خطاب بولاية نيوهامبشر
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بريطانيا.. اجتماع دولي للنظر في «جرائم حرب» محتملة في أوكرانيا
بريطانيا.. اجتماع دولي للنظر في «جرائم حرب» محتملة في ......
مكارثي يدعو الكونغرس للتحقيق مع بايدن بقضية الوثائق السرية
مكارثي يدعو الكونغرس للتحقيق مع بايدن بقضية الوثائق السرية...
السويد: القصف الروسي على مبنى سكني في دنيبرو «جريمة حرب»
السويد: القصف الروسي على مبنى سكني في دنيبرو «جريمة حرب»...
انفجار بخط أنابيب غاز في ليتوانيا
انفجار بخط أنابيب غاز في ليتوانيا...
زيلينسكي يتعهد توفير «كل ما يلزم» للدفاع عن باخموت وسوليدار
زيلينسكي يتعهد توفير «كل ما يلزم» للدفاع عن باخموت وسوليدار...
المزيد
موسكو تتهم الجيش الأوكراني بقتل 14 شخصا في ضربة استهدفت مستشفى
موسكو تتهم الجيش الأوكراني بقتل 14 شخصا في ضربة استهدفت ......
فرز 80% من الأصوات.. الجنرال المتقاعد بيتر بافيل يفوز بالرئاسة التشيكية
فرز 80% من الأصوات.. الجنرال المتقاعد بيتر بافيل يفوز ......
أفغانستان.. موجة برد تحصد أرواح 166 شخصا
أفغانستان.. موجة برد تحصد أرواح 166 شخصا...
ترامب يحاول دفع حملته الانتخابية في خطاب بولاية نيوهامبشر
ترامب يحاول دفع حملته الانتخابية في خطاب بولاية نيوهامبشر...
الأمم المتحدة تبحث مع مادورو وضع حقوق الإنسان في فنزويلا
الأمم المتحدة تبحث مع مادورو وضع حقوق الإنسان في فنزويلا...
المزيد