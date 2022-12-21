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اليمن يستغيث.. البرد القارس يهدد حياة 81 ألف أسرة نازحة في مأرب

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 21 ديسمبر 2022, 11:52 صباحا
اليمن يستغيث.. البرد القارس يهدد حياة 81 ألف أسرة نازحة في مأرب
صبي يقف بجانب متعلقات أسرته خارج كوخهم بعد يوم ممطر في مخيم للنازحين في مأرب باليمن، 7 أغسطس 2022. (رويترز)
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دعت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة إلى التدخل السريع والطارئ لمساعدة وإنقاذ آلاف الأسر النازحة في مخيمات بمحافظة مأرب شمالي شرقي البلاد، من مخاطر الموت بموجات البرد القارس والصقيع.

وقالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين الحكومية في مأرب في بيان نقلته وكالة «رويترز»: «تلقينا نداءات ومناشدات خلال اليومين الماضيين من الجهات المعنية تحذر من مخاطر وتأثيرات موجات البرد القارس والصقيع الأخيرة التي تتعرض لها المحافظة الغنية بالنفط والغاز».

وأضافت أن 81 ألف أسرة نازحة بمديريتي مأرب الوادي ومدينة مأرب تواجه شتاءً قاسيًا تفتقر لأدنى الخدمات وأساسيات المعيشة من طعام وماء وتدفئة ومأوى يحميهم ويحفظ لهم كرامتهم.

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أكثر من مليوني نازح في مأرب
ومحافظة مأرب أكبر تجمع للنازحين الفارين من مناطق المواجهات المسلحة في اليمن، إذ تؤوي أكثر من مليونين ومئتي ألف نازح يمثلون 60 بالمئة من النازحين داخليًا في 197 مخيمًا في مدينة مأرب ومديرية الوادي المجاورة لها، وفقًا للوحدة التنفيذية لمخيمات النازحين الحكومية.

ويعاني النازحون في اليمن، الذين تقول الأمم المتحدة إن عددهم أكثر من 4.3 مليون، عمومًا وفي مأرب بشكل خاص من وضع إنساني صعب للغاية جراء حالات التشرد التي يعيشونها منذ سنوات الحرب وسط تراجع الدعم المقدم من المنظمات الإغاثية وكذا نتيجة تقلبات الطقس بين الحر الشديد والرياح العاتية والأمطار الغزيرة والسيول.

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