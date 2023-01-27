في ذكرى المحرقة.. رئيس وزراء بولندا يتّهم بوتين ببناء «معسكرات جديدة»

القاهرة - بوابة الوسط

اتّهم رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيسكي اليوم الجمعة في ذكرى المحرقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ببناء «معسكرات جديدة» في الحرب التي يشنّها ضدّ أوكرانيا.



وقال مورافيسكي على فيسبوك «في ذكرى تحرير معسكر الموت النازي الألماني أوشفيتز-بيركيناو، فلنتذكر أنّ بوتين يبني معسكرات جديدة في الشرق»، دون مزيد من التفاصيل، وفق وكالة «فرانس برس».

وأضاف أنّ «التضامن والدعم المستمرّ لأوكرانيا هما طريقتان فعّالتان لضمان أنّ التاريخ لن يعيد نفسه».

بوتين يتحدث عن «نازيين جددًا» في أوكرانيا

وفي وقت سابق، اتّهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «نازيين جددًا» في أوكرانيا، بارتكاب جرائم بحق مدنيين، في يوم إحياء ذكرى ضحايا المحرقة.

وقال بوتين «يؤدي نسيان دروس التاريخ إلى تكرار المآسي الرهيبة»، مضيفًا «تؤكد ذلك الجرائم بحق مدنيين والتطهير العرقي والإجراءات العقابية التي ينظّمها نازيون جدد في أوكرانيا. يقاتل جنودنا بشجاعة هذا الشرّ»، وفق وكالة «فرانس برس».