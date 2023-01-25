زيلينسكي يطلب من حلفائه الغربيين صواريخ بعيدة المدى ومقاتلات

القاهرة - بوابة الوسط

طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، حلفاءه الغربيين بتزويد بلاده صواريخ بعيدة المدى وطائرات مقاتلة، وذلك إثر موافقة واشنطن وبرلين، بعد طول انتظار، على إرسال دبّابات ثقيلة أميركية وألمانية إلى كييف.

وقال زيلينسكي في خطابه اليومي المسائي المصوّر «يجب أن نسمح أيضاً بإرسال صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا، هذا أمر مهمّ. يجب علينا أيضاً توسيع تعاوننا في مجال المدفعية و(إتاحة) إرسال طائرات مقاتلة»، بحسب «فرانس برس».

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وفي وقت سابق اليوم، رحّب زيلينسكي بقرار نظيره الأميركي جو بايدن تزويد كييف دبّابات أبرامز الأميركية، معتبراً حصول القوات الأوكرانية على هذه الدبّابات الثقيلة المتطوّرة «خطوة مهمّة لتحقيق النصر النهائي».

وكتب زيلينسكي في تغريدة على تويتر «شكراً لجو بايدن على قرار جديد قوي بتقديم دبّابات أبرامز لأوكرانيا. ممتنّ للأميركيين على دعمهم». وأضاف أنّ «العالم الحرّ اليوم موحّد بشكل لم يسبق له مثيل حول هدف مشترك: تحرير أوكرانيا».