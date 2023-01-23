الجيش الروسي يسيطر على قريتين اوكرانيتين

القاهرة - بوابة الوسط

ظهر الزعيم الموالي لروسيا في شرق اوكرانيا دينيس بوشلين في مدينة سوليدار التي أعلنت موسكو السيطرة عليها منذ أكثر من أسبوع، وتنفي كييف حتى الآن سقوطها في أيدي الروس. كما أعلن المقاتلون الموالون لروسيا اليوم الاثنين السيطرة على قريتين هما كراسنوبوليفكا ودفوريتشي الواقعتان بالقرب من سوليدار، وفق وكالة «فرانس برس»