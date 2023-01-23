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الجيش الروسي يسيطر على قريتين اوكرانيتين

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 23 يناير 2023, 12:54 مساء
الجيش الروسي يسيطر على قريتين اوكرانيتين
جنود أوكرانيون يجهزون خنادق قرب سوليدار بمنطقة دونيتسك في أوكرانيا، 14 يناير 2023. (أرشيفية: أ ف ب)
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ظهر الزعيم الموالي لروسيا في شرق اوكرانيا دينيس بوشلين في مدينة سوليدار التي أعلنت موسكو السيطرة عليها منذ أكثر من أسبوع، وتنفي كييف حتى الآن سقوطها في أيدي الروس. كما أعلن المقاتلون الموالون لروسيا اليوم الاثنين السيطرة على قريتين هما كراسنوبوليفكا ودفوريتشي الواقعتان بالقرب من سوليدار، وفق وكالة «فرانس برس»

وذكرت «هيئة الأركان» في دونيتسك على تلغرام أنه «في 23 يناير 2023، حررت القوات المسلحة الروسية كراسنوبوليفكا ودفوريتشي» البلدتين الواقعتين في المنطقة التي تشكل معقل الموالين لروسيا والقريبتين من باخموت، مركز القتال بين القوات الروسية والأوكرانية منذ أشهر في شرق أوكرانيا.

هل تحتاج سوليدار نقاط مساعدة إنسانية؟
وقال بوشلين مساء الأحد في رسالة نشرها على تلغرام مصحوبة بمقطع فيديو يظهر فيه بين مبان محترقة ونوافذ محطمة «زرت سوليدار كان يجب معرفة ما إذا كانت هناك حاجة لنشر نقاط مساعدة إنسانية فيها». وأضاف بوشلين «لم يبقَ سوى عدد قليل جدًا من السكان» في هذه المدينة التي كان عدد سكانها يبلغ قبل الحرب حوالى 11 ألف نسمة والواقعة شمال باخموت.

أعلن الجيش الروسي الاستيلاء على سوليدار في 13 يناير، معترفاً بشكل غير مألوف بالدور الحاسم لمرتزقة مجموعة فاغنر في هذه المعركة. وكان زعيم مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين ظهر قبل ذلك إلى جانب رجاله في مقطع فيديو تم تصويره، على حد قوله، داخل مناجم الملح الشهيرة في المدينة.

ولم تقر أوكرانيا رسميًا حتى الآن بسقوط سوليدار، مشيرة إلى أنها تواصل القتال في الجزء الغربي منها. كما أفادت الإدارة الإقليمية الإثنين عن «أعمال قتالية نشطة بالقرب من باخموت وسوليدار»، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل. وأضاف بوشلين أن «رجال فاغنر الذين رافقونا في الرحلة أخبرونا عن مدى دموية المعارك هنا».

واتهم القوات الأوكرانية بمحاولة «تدمير مناجم الملح» في المدينة، التي تسمح نظريا بحماية المعدات. وبحسب الجيش الروسي، فإن الاستيلاء على سوليدار يمهد لتطويق مدينة باخموت المجاورة التي تسعى موسكو إلى السيطرة عليها منذ الصيف وتشهد معارك ضارية بين الطرفين.

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