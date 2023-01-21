قرار مرتقب للقضاء الإيراني خلال أيام بشأن المخرج بناهي

القاهرة - بوابة الوسط

يتخذ القضاء الإيراني خلال الأيام القليلة المقبلة قرارا بشأن الإفراج المحتمل عن المخرج المعارض جعفر بناهي الموقوف منذ أشهر، بعدما ألغت المحكمة العليا حكم السجن الصادر بحقه، وفق ما أفاد محاميه، السبت.

ويعد بناهي (62 عاما)، أحد أبرز الأسماء في السينما الإيرانية المعاصرة. وأكد القضاء بعيد توقيفه في يوليو الماضي، إيداعه السجن ليمضي عقوبة بالحبس ستة أعوام صدرت في حقه قبل أكثر من عقد من الزمن، بحسب «فرانس برس».

وقال المحامي صالح نيكبخت «صباح اليوم (السبت)، أبلغني مسؤولون قضائيون أنهم سيتخذون قرارا بشأن السيد بناهي من الآن وحتى نهاية الأسبوع» التي تصادف الجمعة في إيران.

الإفراج عن بناهي بكفالة فورا

وأشار الى أن «المحكمة العليا ألغت في 15 أكتوبر الحكم الصادر بحق موكّلي، وأعادت القضية إلى محكمة أخرى»، موضحا أن الملف «بقي عالقا منذ منتصف أكتوبر، إلا أنه انتقل في نهاية المطاف الإثنين إلى محكمة الاستئناف». وأوضح المحامي أنه «بموجب القانون، يجب أن يتم الإفراج عن بناهي بكفالة فورا، وأن تتم دراسة ملفه مجددا».

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وعرفت عن بناهي مواقفه المعارضة للسلطات. ودانه القضاء الإيراني في 2010 بتهمة «الدعاية ضد النظام» السياسي للجمهورية الإسلامية، وحكم عليه بالسجن ستة أعوام والمنع من إخراج الأفلام أو كتابتها لفترة طويلة، أو السفر والتحدث إلى وسائل الإعلام، وذلك في أعقاب تأييده التحركات الاحتجاجية التي تلت إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد في 2009.

ويعد بناهي من أبرز المخرجين الإيرانيين، ونال جوائز دولية عدة أهمها جائزة الدب الذهبي لأفضل فيلم في مهرجان برلين السينمائي عام 2015 عن «تاكسي طهران»، وتشارك جائزة أفضل سيناريو في مهرجان كانّ السينمائي في 2018 عن فيلمه «ثلاثة وجوه».

بناهي «كان يعاني من مشاكل صحية قبل توقيفه»

والأسبوع الماضي، دعت نقابة «بيت السينما» الإيرانية السلطات للإفراج عن بناهي، مبدية قلقها على صحته.

وأوضح المحامي نيكبخت أن بناهي «كان يعاني من مشاكل صحية قبل توقيفه، وأصيب في الحبس بمرض جلدي خطر»، مشددا على أن الأطباء أكدوا وجوب خضوعه للعلاج «خارج السجن».

وكان الإعلام المحلي أفاد أن بناهي أوقف في يوليو لدى حضوره إلى النيابة العامة في طهران لمتابعة ملف مخرج آخر هو محمد رسول آف الذي أوقف قبله بأيام لمساندته تحركات احتجاجية شهدتها مناطق إيرانية بعد انهيار مبنى بجنوب غرب البلاد في مايو. وأفادت محامية رسول آف في 11 يناير، أن السلطات أفرجت عن موكلها بشكل موقت ولأسباب صحية.