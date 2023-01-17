لندن تعلن دعم كييف حتى «النصر» ردا على اعتراض روسيا تسليم دبابات لأوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

برّر وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي الثلاثاء قرار المملكة المتحدة إرسال دبابات إلى أوكرانيا، بمساعدتها على «صد» الروس في شرق البلاد وجنوبها، مؤكدا أن لندن ستدعم الأوكرانيين «حتى النصر».

وقال في مركز بحوث في واشنطن «الرسالة التي نرسلها إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هي أننا ملتزمون الدفاع عن الأوكرانيين حتى يحققوا النصر». وكانت لندن أعلنت السبت أنها ستسلّم كييف دبابات تشالنجر 2، لتكون أول بلد يسلم كييف دبابات ثقيلة غربية الصنع، بحسب «فرانس برس».

زيادة إمدادات الأسلحة الغربية لأوكرانيا

ندّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الإثنين بسياسات كييف «المدمرة» وزيادة إمدادات الأسلحة الغربية لأوكرانيا، وذلك في مكالمة هاتفية مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، على ما أعلن الكرملين.

وقال الكرملين عقب المكالمة الهاتفية بين الزعيمين الروسي والتركي «أشار فلاديمير بوتين إلى الخط المدمر الذي ينتهجه نظام كييف والذي يراهن على تكثيف الأعمال العدائية بدعم من رعاة غربيين يعززون إمدادات الأسلحة والمعدات العسكرية» لأوكرانيا، بحسب «فرانس برس».

وتوعد الكرملين، في وقت سابق ، بـ«إحراق»، الدبابات التي ينوي الغرب خصوصا لندن ووارسو تسليمها لأوكرانيا. وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية، دمتري بيسكوف، في مؤتمره اليومي مع الصحافة عبر الهاتف «هذه الدبابات تحترق وستحترق».

شحنات جديدة من الأسلحة الثقيلة

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، الأحد الماضي، في مقابلة مع جريدة ألمانية، أن دولًا غربية سترسل لأوكرانيا شحنات جديدة من الأسلحة الثقيلة.

- زيلينسكي: أنظمة باتريوت الأميركية تخلق مجالا جويا آمنا لأوكرانيا

- البيت الأبيض: واشنطن وبرلين قررتا إرسال مدرعات إلى أوكرانيا

وقال ستولتنبرغ لجريدة «هاندلسبلات» اليومية، قبل اجتماع هذا الأسبوع في قاعدة رامشتاين الجوية لمجموعة الاتصال للدفاع عن أوكرانيا التي تنسق إمدادات الأسلحة إلى كييف «إن التعهدات الأخيرة بتسليم أسلحة ثقيلة مهمة، وأتوقع المزيد في المستقبل القريب»، بحسب «فرانس برس».

بريطانيا تقدم دبابات ثقيلة لأوكرانيا

أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الأسبوع الماضي، أن بريطانيا ستقدم دبابات ثقيلة لأوكرانيا من أجل مساعدة قوات كييف في «دفع القوات الروسية إلى التراجع».

وتعهد سوناك إرسال دبابات «تشالنجر 2» ومنظومات مدفعية إضافية لكييف كدليل على «نية المملكة المتحدة تكثيف دعمنا لأوكرانيا» وفقا لتقرير مكالمة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي رحّب السبت بالقرار البريطاني مغردًّا على «تويتر» أن قرار لندن «لن يقوينا في ساحة المعركة فحسب بل سيرسل أيضا الإشارة الصحيحة إلى شركاء آخرين».

وقال زيلينسكي في تغريدة على تويتر: «أثناء اتصال مع رئيس الوزراء البريطاني تقدمت بالشكر لريتشي سوناك لاتخاذ قرارات ستعزز من موقفنا على أرض المعركة وتبعث بإشارة إيجابية لشركائنا».