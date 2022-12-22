زيلينسكي: أنظمة باتريوت الأميركية تخلق مجالا جويا آمنا لأوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، خلال زيارة تاريخية إلى واشنطن هي الأولى له للخارج منذ بدء الغزو الروسي لبلاده في 24 فبراير، إن حصول كييف على أنظمة باتريوت الأميركية للدفاع الجوية سيعزّز بقوة قدراتها الدفاعية.

وأوضح زيلينسكي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع بايدن إن «أقوى عنصر في هذه الحزمة هو أنظمة بطاريات باتريوت، وهو أمر سيعزز بقوة دفاعنا الجوي»، متابعًا: «هذه خطوة مهمة للغاية لخلق مجال جوي آمن لأوكرانيا»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، خلال استقباله زيلينسكي في البيت الأبيض أن الولايات المتحدة «ستواصل تعزيز قدرة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها»، مشددًا على ضرورة التوصل إلى «سلام عادل» بالنسبة إلى كييف.

من جهته، أعرب زيلينسكي عن «امتنان من أعماق القلب» للدعم الأميركي لبلاده، بعدما قدمت الولايات المتحدة إلى كييف أسلحة بمليارات الدولارات في مواجهة الغزو الروسي.

وفي وقت سابق اليوم، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إن بلاده ستزود أوكرانيا منظومة باتريوت الأكثر تطورًا للدفاع الجوي.