  • Alwasat News
Atwasat

زيلينسكي: أنظمة باتريوت الأميركية تخلق مجالا جويا آمنا لأوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 22 ديسمبر 2022, 12:28 صباحا
زيلينسكي: أنظمة باتريوت الأميركية تخلق مجالا جويا آمنا لأوكرانيا
مؤتمر صحفي مشترك للرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء 21 ديسمبر 2022 (تويتر)
alwasat radio

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، خلال زيارة تاريخية إلى واشنطن هي الأولى له للخارج منذ بدء الغزو الروسي لبلاده في 24 فبراير، إن حصول كييف على أنظمة باتريوت الأميركية للدفاع الجوية سيعزّز بقوة قدراتها الدفاعية.

وأوضح زيلينسكي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع بايدن إن «أقوى عنصر في هذه الحزمة هو أنظمة بطاريات باتريوت، وهو أمر سيعزز بقوة دفاعنا الجوي»، متابعًا: «هذه خطوة مهمة للغاية لخلق مجال جوي آمن لأوكرانيا»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، خلال استقباله زيلينسكي في البيت الأبيض أن الولايات المتحدة «ستواصل تعزيز قدرة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها»، مشددًا على ضرورة التوصل إلى «سلام عادل» بالنسبة إلى كييف.

من جهته، أعرب زيلينسكي عن «امتنان من أعماق القلب» للدعم الأميركي لبلاده، بعدما قدمت الولايات المتحدة إلى كييف أسلحة بمليارات الدولارات في مواجهة الغزو الروسي.

وفي وقت سابق اليوم، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إن بلاده ستزود أوكرانيا منظومة باتريوت الأكثر تطورًا للدفاع الجوي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إحالة منة شلبي إلى المحكمة الجنائية بتهمة تعاطي المخدرات

إحالة منة شلبي إلى المحكمة الجنائية بتهمة تعاطي المخدرات
بوتين: النزاع في أوكرانيا «مأساة مشتركة» لكن روسيا ليست المسؤولة

بوتين: النزاع في أوكرانيا «مأساة مشتركة» لكن روسيا ليست المسؤولة
قائمة وحيدة في انتخابات مجلس إدارة نادي الأهلي طرابلس

قائمة وحيدة في انتخابات مجلس إدارة نادي الأهلي طرابلس
مبابي يقطع إجازته فجأة وينتظم في تدريبات سان جيرمان بعد 3 أيام من خسارة كأس العالم

مبابي يقطع إجازته فجأة وينتظم في تدريبات سان جيرمان بعد 3 أيام من خسارة كأس ...
تنديد دولي واسع مع بدء تطبيق قرار حظر التعليم الجامعي للنساء في أفغانستان

تنديد دولي واسع مع بدء تطبيق قرار حظر التعليم الجامعي للنساء في أفغانستان
اليمن يستغيث.. البرد القارس يهدد حياة 81 ألف أسرة نازحة في مأرب

اليمن يستغيث.. البرد القارس يهدد حياة 81 ألف أسرة نازحة في مأرب
استقلال.. لن يتكرر (1) كلمات في الموسم الحادي والسبعين

استقلال.. لن يتكرر (1) كلمات في الموسم الحادي والسبعين
الشرطة الإيطالية تجتاز مئات الكيلومترات لنقل كليتين

الشرطة الإيطالية تجتاز مئات الكيلومترات لنقل كليتين
حسين الجسمي يطرح «يا رب تكون بخير» باللهجة المصرية (فيديو)

حسين الجسمي يطرح «يا رب تكون بخير» باللهجة المصرية (فيديو)
مجلس الأمن يعلن دعم حوار ليبي يهدف إلى تشكيل حكومة موحدة

مجلس الأمن يعلن دعم حوار ليبي يهدف إلى تشكيل حكومة موحدة
بحضور أمهاتهم.. ملك المغرب يمنح لاعبي المنتخب «وسام العرش» بدرجة ضابط

بحضور أمهاتهم.. ملك المغرب يمنح لاعبي المنتخب «وسام العرش» بدرجة ضابط
السفارة الأميركية تعلق على اختراق حساب «خارجية الوحدة» وتؤكد: لا نية لدعاوى تعويضية جديدة بشأن «لوكربي»

السفارة الأميركية تعلق على اختراق حساب «خارجية الوحدة» وتؤكد: لا نية لدعاوى ...
استمرار فعاليات «نور سبها» الثقافية فى دورتها الثانية

استمرار فعاليات «نور سبها» الثقافية فى دورتها الثانية
واشنطن: «طالبان» أفرجت عن أميركيين اثنين بدون مقابل

واشنطن: «طالبان» أفرجت عن أميركيين اثنين بدون مقابل
تقرير: أوروبا تشهد موجة إنفلونزا طيور هي الأكثر تدميرا في تاريخها

تقرير: أوروبا تشهد موجة إنفلونزا طيور هي الأكثر تدميرا في تاريخها
عقيلة صالح يدعو إلى استئناف الحوار بين لجنتي المسار الدستوري بمجلسي النواب والدولة

عقيلة صالح يدعو إلى استئناف الحوار بين لجنتي المسار الدستوري بمجلسي النواب ...
حكومة طالبان تحظر التعليم الجامعي للنساء في أفغانستان

حكومة طالبان تحظر التعليم الجامعي للنساء في أفغانستان
مع التدافع الأوروبي على مصادر الطاقة.. ليبيا تمتلك ثاني أطول شبكة أنابيب غاز في أفريقيا

مع التدافع الأوروبي على مصادر الطاقة.. ليبيا تمتلك ثاني أطول شبكة أنابيب غاز في ...
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
زيلينسكي يصل إلى الولايات المتحدة
زيلينسكي يصل إلى الولايات المتحدة
موسكو تستدعي السفير الفرنسي بعد هجوم على مسؤول روسي في أفريقيا الوسطى
موسكو تستدعي السفير الفرنسي بعد هجوم على مسؤول روسي في أفريقيا ...
بايدن يستقبل زيلينسكي في البيت الأبيض
بايدن يستقبل زيلينسكي في البيت الأبيض
بايدن يتعهد بمواصلة دعم أوكرانيا.. وزيلينسكي ممتن
بايدن يتعهد بمواصلة دعم أوكرانيا.. وزيلينسكي ممتن
مجلس الأمن الدولي يتبنى أول قرار عن بورما منذ عقود
مجلس الأمن الدولي يتبنى أول قرار عن بورما منذ عقود
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مجموعة السبع وأستراليا تتفقان على سقف لسعر النفط الروسي يبلغ 60 دولارا
مجموعة السبع وأستراليا تتفقان على سقف لسعر النفط الروسي يبلغ......
الرئاسة الفرنسية ترد على منتقدي توجه ماكرون إلى قطر لحضور نصف نهائي المونديال
الرئاسة الفرنسية ترد على منتقدي توجه ماكرون إلى قطر لحضور ......
وفاة سائحة فرنسية تعرضت لاعتداء في المغرب
وفاة سائحة فرنسية تعرضت لاعتداء في المغرب...
بوتين: سأستخدم السلاح النووي في حالة واحدة
بوتين: سأستخدم السلاح النووي في حالة واحدة...
بوتين أبلغ شولتس أن ضرب البنى التحتية الأوكرانية «لا مفر منه»
بوتين أبلغ شولتس أن ضرب البنى التحتية الأوكرانية «لا مفر ......
المزيد
بايدن: الحلف الغربي سيظل موحدا وراء أوكرانيا
بايدن: الحلف الغربي سيظل موحدا وراء أوكرانيا...
زيلينسكي: أنظمة باتريوت الأميركية تخلق مجالا جويا آمنا لأوكرانيا
زيلينسكي: أنظمة باتريوت الأميركية تخلق مجالا جويا آمنا ......
نتانياهو يشكل حكومة إسرائيلية جديدة
نتانياهو يشكل حكومة إسرائيلية جديدة...
مجلس الأمن الدولي يتبنى أول قرار عن بورما منذ عقود
مجلس الأمن الدولي يتبنى أول قرار عن بورما منذ عقود...
بايدن يتعهد بمواصلة دعم أوكرانيا.. وزيلينسكي ممتن
بايدن يتعهد بمواصلة دعم أوكرانيا.. وزيلينسكي ممتن...
المزيد