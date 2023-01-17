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إيران تفرج عن طاهٍ شهير أوقف خلال فترة الاحتجاجات

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 17 يناير 2023, 12:19 مساء
إيران تفرج عن طاهٍ شهير أوقف خلال فترة الاحتجاجات
الطاهي الإيراني نوّاب إبراهيمي المعروف. (أرشيفية : الإنترنت)
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أفرجت إيران عن طاهٍ بارز ومؤثر على «إنستغرام» كان قد أوقف في وقت سابق من الشهر الجاري في إطار حملتها على الاحتجاجات في كل أنحاء البلاد، كما أعلنت مجموعات حقوقية وداعمون.

وأوقف نوّاب إبراهيمي المعروف بمقاطع الفيديو التي تروّج للمطبخ الإيراني، في طهران يوم 4 يناير الحالي، ونُقل إلى سجن إيوين في المدينة، وفق وكالة «فرانس برس».

وكتب نيك يوسفي، المخرج والمصور الإيراني الذي أوقف أيضا في أكتوبر، ثم أطلق سراحه، على «تويتر»، أن إبراهيمي أفرج عنه بكفالة الأربعاء، ونشر صورة لإبراهيمي مبتسما.

وأفادت «وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان» (هرانا)، أيضا أنه جرى الإفراج عن إإبراهيمي بكفالة، مضيفة أنه ليس هناك أي معلومات حول التهم الموجهة إليه.

ما سبب توقيف هذا الطاهي؟
وأوقفت إيران 14 ألف شخص على الأقل منذ بدء الاحتجاجات في أنحاء البلاد في 16 سبتمبر، إثر وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاما) بعد ثلاثة أيام من توقيفها من جانب شرطة الأخلاق، لعدم التزامها بالقواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية، وفق الأمم المتحدة.

ولم يتّضح في الحال سبب توقيف هذا الطاهي الذي لديه 2.7 مليون متابع على «إنستغرام»، يشاهدون مقاطع الفيديو التي يشرح فيها بسهولة طريقة تحضير أشهى وصفات المطبخ الإيراني التقليدي.

لكنّ متصفّحين للإنترنت قالوا إنّ اعتقاله جرى عقب نشره على حسابه في «إنستغرام» مقطع فيديو لطريقة تحضير «الكوتليت»، الطبق الإيراني التقليدي الشبيه بالكباب وقوامه خصوصا اللحمة المفرومة.

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وحسب هؤلاء، فإنّ ابراهيمي نشر هذه الوصفة في اليوم نفسه الذي أحيت فيه الجمهورية الإسلامية ذكرى اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني، قبل ثلاث سنوات في ضربة جوية أميركية في العراق.

وفي ذكرى اغتيال سليماني من كل عام، دأب إيرانيون معارضون للنظام على نشر صور لطبق الكوتليت.

وأوقف مخرجون ومحامون وناشطون بارزون، خلال حملة قمع الاحتجاجات في إيران، وأفرج عن بعضهم بكفالة، من بينهم الممثلة الشهيرة ترانه عليدوستي، لكنّ آخرين ما زالوا في السجن.

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