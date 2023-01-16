أميركي مسجون في إيران يبدأ إضرابا عن الطعام

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مواطن أميركي مسجون في إيران، اليوم الاثنين، أنه بدأ إضرابا عن الطعام للفت انتباه الرئيس جو بايدن ليتحرك للإفراج عنه.

وقال سياماك نمازي في رسالة مفتوحة «جل ما أطلبه سيدي هو تكريس دقيقة من وقتكم في الأيام السبعة المقبلة لمآسي الرهائن الأميركيين في إيران». وأضاف «وحده رئيس الولايات المتحدة يملك سلطة إعادتنا جميعا إلى ديارنا إذا عقد العزم على ذلك»، وفق وكالة «فرانس برس».



سياماك نمازي متهم بالتجسس

أوقف رجل الأعمال من أصل إيراني سياماك نمازي في أكتوبر 2015 في إيران باتهامات تجسس يستمر في نفيها. وأوقف والده باقر نمازي الموظف السابق في منظمة يونيسف عندما توجه إلى إيران في محاولة للإفراج عن نجله. لكن سمح له بمغادرة البلاد في أكتوبر الماضي لأسباب صحية.

وأفرج عن سياماك نمازي من السجن لفترة قبل أن يعاد إلى سجن إوين الذي تعرض لحريق خلال التظاهرات التي تهز البلاد. وأتى الإعلان عن الإضراب عن الطعام في ذكرى الإفراج عن خمسة أميركيين العام 2016، بعدما بدأت الولايات المتحدة وإيران تطبيق الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني الذي أبرم في عهد الرئيس باراك أوباما.

إلا أن سلفه دونالد ترامب انسحب من الاتفاق لكنه تمكن من الإفراج عن مواطنين أميركيين اثنين من السجون الإيرانية في عملية تبادل. في أكتوبر الماضي أكدت وزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة «تبذل قصارى جهدها» للتوصل إلى الإفراج عن المواطنين الأميركيين المعتقلين في إيران.