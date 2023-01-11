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القوات الروسية تستبدل قائد قواتها في أوكرانيا وتعين الجنرال فاليري غيراسيموف

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 11 يناير 2023, 07:04 مساء
القوات الروسية تستبدل قائد قواتها في أوكرانيا وتعين الجنرال فاليري غيراسيموف
الجنرال فاليري غيراسيموف. (الإنترنت)
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استبدلت روسيا من جديد قائد قواتها في أوكرانيا الأربعاء، وعيّنت هذه المرة الجنرال فاليري غيراسيموف، كرئيس أركان للقوات المسلحة، وفق أعلنت وزارة الدفاع الروسية.

وأكدت الوزارة في بيان أنّ فاليري غيراسيموف عُيّن «قائداً لمجموعة القوات المشتركة» المنتشرة في أوكرانيا، بديلاً عن سيرغي سوروفيكين الذي تولى المنصب في نوفمبر. وأشارت الوزارة إلى أن التبديل جرى بسبب «زيادة المهام» التي يتعين انجازها و«الحاجة» إلى «تفاعل أوثق» بين مكونات الجيش، وفق «فرانس برس».

«معارك عنيفة» يخوضها الجيشان الروسي والأوكراني 
تواصل «المعارك العنيفة» التي يخوضها الجيشان الروسي والأوكراني للسيطرة على سوليدار الأربعاء، وفقًا لكييف وموسكو، فيما أعلنت مجموعة فاغنر الروسية في وقت سابق الاستيلاء على هذه المدينة الصغيرة الواقعة في شرق أوكرانيا.

قال ميخايلو بودولياك مستشار الرئاسة الأوكرانية «كل ما يحدث اليوم في باخموت وسوليدار هو السيناريو الأكثر حصدًا للأرواح لهذه الحرب». وتقع مدينة سوليدار المعروفة سابقاً بمناجم الملح على بُعد حوالى عشرة كيلومترات شمال شرق باخموت التي يدافع الأوكرانيون عنها بضراوة منذ عدة أشهر في مواجهة سلسلة هجمات تشنها القوات الروسية.

«القوات الجوية الروسية تضرب معاقل العدو»
وقالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني غانا ماليار على تلغرام إن هناك «معارك عنيفة مستمرة في سوليدار»، مضيفة أن الروس «حاولوا اختراق الدفاع الأوكراني» و«السيطرة على المدينة تماما، لكن لم ينجحوا» في ذلك.

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وذكرت وزارة الدفاع الروسية، من جانبها، في بيان أن «وحدات هجومية تقاتل في المدينة»، مشيرة إلى أن «وحدات مجوقلة عطلت الوصول إلى الأجزاء الشمالية والجنوبية» من سوليدار. وأضافت أن «القوات الجوية الروسية تضرب معاقل العدو».

خسائر «هائلة».. ظلال الشك على مدى سيطرة فاغنر
وفي وقت سابق، بدا الكرملين حذرا بشأن الوضع على الأرض. وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف «دعونا لا نتسرع. لننتظر الإعلانات الرسمية»، مضيفا أن هناك «ديناميكية إيجابية في تقدم» القوات الروسية.

ويتعارض بيان الجيش الروسي مع تصريحات قائد مجموعة فاغنر الذي أكد في وقت سابق الأربعاء أن وحداته «حصراً» شنت الهجوم على سوليدار وسيطرت عليها «بالكامل».

 مناجم الملح في سوليدار
وأشار بريغوجين عن طريق جهازه الإعلامي عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن قتالا يدور في وسط المدينة، ما يلقي بظلال الشك على مدى سيطرة المجموعة الروسية على المدينة التي كان عدد سكانها يبلغ قبل الحرب أكثر من 10 آلاف نسمة.

وكانت وكالة «ريا نوفوستي» الروسية العامة للأنباء قد نشرت صورة له برفقة مقاتلين مسلحين، مشيرة إلى أنها التقطت في مناجم الملح في سوليدار. ونفى الجيش الأوكراني على الفور هذه الأنباء، مؤكداً أن مدينة سوليدار «أوكرانية وستبقى كذلك»، مشيراً إلى أنه «غير صحيح» أن رئيس مجموعة فاغنر افغيني بريغوجين متواجد في سوليدار.

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