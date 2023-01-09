ألمانيا تستدعي سفير إيران مجددا على خلفية إعدام محتجين

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الإثنين أنها استدعت السفير الإيراني في برلين «مرة أخرى» للاحتجاج على إعدام رجلين مؤخرا على صلة بالتظاهرات التي أثارتها وفاة الشابّة مهسا أميني.

وحذرت خلال مؤتمر صحفي في برلين من أنها تعتزم «الإشارة بوضوح إلى أن القمع الوحشي والقمع وترهيب السكان والإعدامين الأخيرين لن تمر من دون عواقب»، بحسب «فرانس برس».

أحكام إعدام بحق ثلاثة أشخاص

أعلنت السلطة القضائية الإيرانية، اليوم الإثنين، إصدار أحكام إعدام بحق ثلاثة أشخاص لضلوعهم في قتل عناصر من قوات الأمن وسط البلاد على هامش الاحتجاجات التي أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني.

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وتشهد إيران منذ 16 سبتمبر احتجاجات إثر وفاة أميني (22 عاما) بعد ثلاثة أيام من توقيفها من جانب شرطة الأخلاق لعدم التزامها بالقواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية.

إجمالي عدد أحكام العقوبة القصوى الصادرة تبلغ 17

وترفع الأحكام الجديدة التي لا تزال ابتدائية وقابلة للاستئناف إجمالي عدد أحكام العقوبة القصوى الصادرة في قضايا متصلة بالاحتجاجات إلى 17 جرى تنفيذ أربعة منها، بينما صادقت المحكمة العليا على حكمَين آخرَين.

وقتل المئات بينهم عشرات من عناصر قوات الأمن، خلال الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات. كما تم توقيف الآلاف على هامش التحركات التي يعتبر مسؤولون إيرانيون جزءا كبيرا منها «أعمال شغب» يقف خلفها «أعداء» الجمهورية الإسلامية.