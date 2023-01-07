ألمانيا تنصح رعاياها بتجنب السفر إلى الصين بسبب انتشار كورونا

القاهرة - بوابة الوسط

دعت ألمانيا رعاياها، السبت، إلى تجنب السفر غير الضروري إلى الصين التي تشهد موجة إصابات بكوفيد غير مسبوقة منذ ثلاث سنوات.

وقال مركز الاستجابة السريعة بوزارة الخارجية في تغريدة «ننصح في الوقت الحالي بتجنب السفر غير الضروري إلى الصين. والسبب هو الارتفاع الحاد في الإصابات بكوفيد والنظام الصحي المنهك».

تواجه الصين موجة إصابات غير مسبوقة منذ ثلاث سنوات وحض الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع الدول الأعضاء إلى فرض اختبار كوفيد في الصين قبل المغادرة، وحث هذه الدول على استكمال هذه الخطوة بإجراء «فحوصات عشوائية» عند الوصول إلى الأراضي الأوروبية.

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كإجراء احترازي، أصدر العديد من الدول بما في ذلك الولايات المتحدة واليابان وفرنسا وألمانيا بالفعل تدابير مماثلة.

السلطات الصينية تنوي إلغاء الحجر الصحي الإلزامي

على الرغم من عودة تفشي الوباء، تنوي السلطات الصينية إلغاء الحجر الصحي الإلزامي عند الوصول إلى الصين الأحد وستسمح من جديد للصينيين بالسفر إلى الخارج، بعد ثلاث سنوات من المنع. ونددت بكين الثلاثاء بفرض اختبار كوفيد من قبل دول معينة، معتبرة أنها «غير مقبولة» وهددت «بإجراءات رد».

انتقدت منظمة الصحة العالمية، من جانبها، الأساليب المثيرة للجدل التي تتبعها بكين لإحصاء الوفيات الناجمة عن كوفيد. ورغم اكتظاظ المرافق الطبية الصينية بالمصابين والمحارق بالجثث، ابلغت الدولة عن عدد طفيف من الوفيات المرتبطة بكوفيد.