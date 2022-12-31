الجيش الكوري الجنوبي: كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا قصير المدى باتجاه بحر اليابان

القاهرة - بوابة الوسط

أطلقت كوريا الشمالية الأحد صاروخا بالستيا قصير المدى في بحر الشرق المعروف أيضا باسم بحر اليابان، على ما أفادت وكالة «يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء.

وأوردت «يونهاب» نقلا عن هيئة الأركان المشتركة أن عملية الإطلاق هذه هي الثانية خلال أيام ونفذت من منطقة يونغسيونغ في العاصمة بيونغ يانغ.

وأعلنت كوريا الجنوبية، في وقت سابق اليوم، أن جارتها الشمالية أطلقت فجر السبت (بالتوقيت المحلي) صاروخا بالستيا غير محدد، وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إن كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا غير محدد باتجاه البحر الشرقي، في إشارة إلى بحر اليابان، وفق وكالة «فرانس برس».

زعيم كوريا الشمالية متحفز ضد جارته؟

والأربعاء الماضي، أعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون عن أهداف جديدة لجيش بلاده خلال العام 2023 في تقرير إلى قادة حزبه.

وتحدث التقرير عن الوضع الجديد القائم على التحديات الذي شهدته شبه الجزيرة الكورية، في إشارة إلى التصعيد الأخير في التوتر بين الكوريتين. كما تطرق إلى «الكفاح ضد العدو الذي سيلتزم به الحزب».