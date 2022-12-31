الصين تفرض رقابة على المحتوى المرتبط بفيروس «كورونا» بالإنترنت

القاهرة - بوابة الوسط

دفعت ليلة رأس السنة في الصين الكثيرين إلى اللجوء إلى الإنترنت للتعبير عن آرائهم، حول سياسة صفر كوفيد الصارمة التي التزمت بها البلاد لثلاث سنوات تقريبا.

وأوقفت الصين هذا الشهر الاختبارات الجماعية المتكررة ونقل المصابين لمراكز الحجر الصحي، وأنهت عمليات الإغلاق، وهي السمات المميزة لسياسة تهدف إلى القضاء على جميع حالات تفشي المرض، وفق وكالة «رويترز».

وأدى التغيير المفاجئ صوب التعايش مع الفيروس، إلى موجة من الإصابات على مستوى البلاد، وتراجع في النشاط الاقتصادي وأثار قلقا دوليا دفع بريطانيا وفرنسا إلى فرض قيود على المسافرين القادمين من الصين.

وانتقد الآلاف من مستخدمي موقع ويبو الصيني الشبيه بـ«تويتر»، اليوم السبت، إزالة مقطع فيديو نشره موقع «نيت إيز» المحلي جمع فيه قصصا من الحياة الواقعية من عام 2022 أثارت اهتمام المواطنين.

وسوم جديدة للحفاظ على تدفق التعليقات

وسلطت العديد من القصص الواردة في الفيديو، والذي لم يعد متاحا بحلول السبت، الضوء على الصعوبات التي واجهها المواطنون نتيجة سياسة صفر كوفيد الصارمة.

واجتذب وسم على ويبو يتعلق بالفيديو ما يقرب من أربعة ملايين تعليق قبل أن يختفي من المنصات بحلول ظهر السبت، ولجأ مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي إلى وسوم جديدة للحفاظ على تدفق التعليقات.

ويشير اختفاء مقاطع الفيديو والوسوم إلى أن الحكومة الصينية لا تزال ترى الحديث حول تعاملها مع الجائحة قضية حساسة سياسيا.

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شكا العديد من مستخدمي ويبو من تعكير موجة الإصابات لأجواء الاحتفالات بالعام الجديد، وأعرب آخرون عن أملهم في أن تبشر السنة الجديدة بعودة الصين إلى حياة ما قبل الجائحة.

وفي أول مؤشر على الخسائر التي لحقت بقطاع التصنيع العملاق في الصين من التغيير في سياسة كوفيد، أظهرت بيانات يوم السبت انكماش نشاط المصانع للشهر الثالث على التوالي في ديسمبر، وبأسرع وتيرة في ما يقرب من ثلاث سنوات.