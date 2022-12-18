الجيش الكوري الجنوبي: بينونغ يانغ أطلقت صاروخا بالستيا غير محدد

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن بيونغ يانغ أطلقت، اليوم الأحد، «صاروخًا بالستيًا غير محدد»، وذلك بعد أيام من إعلان كوريا الشمالية نجاحها في اختبار محرك لنظام أسلحة جديد يعمل بالوقود الصلب.

وقالت هيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي إن «كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا بالستيًا غير محدد باتجاه بحر الشرق»، أو بحر اليابان كما يسمى أيضًا، وفق وكالة «فرانس برس».