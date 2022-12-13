الجيش الصيني: الجنود الهنود عبروا الحدود المتنازع عليها بشكل غير شرعي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الجيش الصيني، اليوم الثلاثاء، أن جنودًا هنودًا عبروا «بشكل غير شرعي» الحدود المتنازع عليها في الهيمالايا وعرقلوا القوات الصينية، وهو ما أدى إلى اندلاع مواجهة الأسبوع الماضي.



وقال ناطق باسم جيش التحرير الشعبي إن القوات الصينية: «تعرّضت إلى عرقلة من الجيش الهندي الذي عبر بشكل غير شرعي خط (السيطرة الفعلية)»، وأضاف «كانت إجراءات الرد التي قمنا بها مهنية ووفق المعايير وقوية»، وفق وكالة «فرانس برس».

وكان الجيش الهندي، أعلن في وقت سابق، عن «مصادمات وقعت بين جنود من الهند والصين في ولاية أروناشال براديش شرقي البلاد».

ماذا قالت الهند؟

وقال وزير الدفاع الهندي، راجناث سينغ، في كلمة أمام البرلمان، إن «القوات الهندية منعت قوات صينية من الدخول لأراضينا»، مؤكدًا أن «الجيش الهندي قادر تمامًا على التصدي لأي تجاوزات»، وأضاف: إن جيشنا واجه محاولة الصين بحزم ومنع بشجاعة جيش التحرير الشعبي من التعدي على أراضينا، وأجبرهم على الانسحاب إلى مواقعهم، وأصيب جنود من الجانبين في الاشتباك.

وأعلن وزير الدفاع الهندي عن عقد اجتماع عقب الحادث، مؤكدًا أن «القوات المسلحة الهندية تبحث مسألة الاشتباكات الحدودية مع الصين دبلوماسيًا».