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الرئاسة الفرنسية ترد على منتقدي توجه ماكرون إلى قطر لحضور نصف نهائي المونديال

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 13 ديسمبر 2022, 01:25 مساء
الرئاسة الفرنسية ترد على منتقدي توجه ماكرون إلى قطر لحضور نصف نهائي المونديال
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه في باريس، 13 ديسمبر 2022. (أ ف ب)
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أكدت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيتوجه، الأربعاء، إلى الدوحة «لدعم المنتخب الفرنسي» في نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم في مواجهة المغرب بعدما طلب منه معارضون عدم الذهاب «لتقديم دعم سياسي» لـ قطر.

وقال مستشار رئاسي: «الأمر يتعلق بدعم المنتخب الفرنسي فيما سيكون لحظة مهمة للرياضة الفرنسية وللصداقة الفرنسية-المغربية»، مضيفًا «من المهم أن يكون الرئيس هناك لدعم لاعبي منتخب فرنسا»، وفق وكالة «فرانس برس».

حتى قبل انطلاق المونديال، أعلن الرئيس الفرنسي أنه سيحضر نصف النهائي أو النهائي في حال تأهل منتخب «الديوك»، وهو التزام مثير للجدل بسبب انتقادات لظروف العمال المهاجرين في قطر، وتأثير الملاعب المكيّفة على البيئة ووضع المرأة والأقليات، ودعا آنذاك إلى عدم «تسييس» الرياضة.

لكن أصواتًا علت في المعارضة لانتقاد توجه الرئيس إلى قطر، وقال مانويل بومبار، المنسق المقبل لحركة «فرنسا الأبية»، (يسار راديكالي) لإذاعة فرانس انتر: «أعتقد أنه مخطئ، يمكننا أن نحترم حماس الجماهير (لفريق فرنسا) لكن الأمر ليس نفسه حين يقدم دعمه السياسي (لقطر) عبر التوجه إلى هناك».

المنتخب الفرنسي بحاجة إلى مشجعيه
وأضاف النائب عن منطقة رون أن «المنتخب الفرنسي بحاجة إلى مشجعيه للفوز وبدون شك ليس لحضور إيمانويل ماكرون في المدرجات، في المقابل إن حقوق الإنسان في قطر بحاجة للتحرك الدبلوماسي الفرنسي».

من جهته دعا النائب الأوروبي والمرشح السابق للرئاسة عن الخضر يانيك جادو، مجددًا إلى «مقاطعة سياسية لكأس العالم» وهو ما يعتبر أنه بات ضروريًا أكثر مع إيداع نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي إيفا كايلي السجن بتهمة الفساد في قضية تتعلق بقطر.

وكتب على تويتر «نعلم منذ سنوات أن كأس العالم هذا هو مأساة بيئية واجتماعية، هناك تحقيق في فرنسا في ميثاق فساد مرتبط بمنحه، اليوم #Qatargate في البرلمان الأوروبي: أطلب من إيمانويل ماكرون عدم الذهاب إلى قطر الأربعاء».

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