روسيا تحظر دخول 200 كندي عملا بمبدأ «المعاملة بالمثل»

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزارة الخارجية الروسية، الجمعة، إن موسكو حظرت دخول 200 شخصية كندية بارزة، في رد مباشر على عقوبات فرضتها أوتاوا على شخصيات روسية.

وفرضت كندا، في وقت سابق عقوبات على 33 من المسؤولين الروس الحاليين أو السابقين، وستة كيانات قالت إنها متورطة في «انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان»، ضد مواطنين احتجوا على غزو أوكرانيا، وفق وكالة «يورو نيوز».

«مبدأ المعاملة بالمثل»

وأفادت الوزارة عبر موقعها على الإنترنت، «ردًا على العقوبات الشخصية التي فرضتها أوتاوا.. يُمنع 200 مواطن كندي من الدخول عملًا بمبدأ المعاملة بالمثل».

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ومنذ الغزو الروسي في 24 فبراير، فرضت كندا عقوبات على أكثر من 1500 فرد وكيان من روسيا وأوكرانيا وبيلاروس.

وقالت الوزارة الروسية في وقت سابق، الجمعة، إنها استدعت سفير كندا في موسكو، وأُبلغته بأن أوتاوا «تذكي أجواء رهاب روسيا».