  • Alwasat News
Atwasat

رئيسة البيرو الجديدة تستعد لإعلان تشكيلة حكومتها وسط احتجاجات لأنصار كاستيو

القاهرة - بوابة الوسط السبت 10 ديسمبر 2022, 09:29 صباحا
رئيسة البيرو الجديدة تستعد لإعلان تشكيلة حكومتها وسط احتجاجات لأنصار كاستيو
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي بعد أدائها اليمين في البرلمان، 7 ديسمبر 2022 في ليما, (أ ف ب)
alwasat radio

تعتزم رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، إعلان تشكيلة حكومتها السبت، لكن الاستياء يتزايد في الشارع مع مطالبة أنصار الرئيس السابق بيدرو كاستيو، بالإفراج عنه وإجراء انتخابات.

وبولوارتي التي شغلت منصب نائبة الرئيس حتى تنصيبها رئيسة للبلاد، يوم الأربعاء الماضي، بعد إقالة كاستيو في البرلمان، لم تستبعد تنظيم انتخابات مبكرة، قائلة إنها ستعلن السبت تشكيلة حكومتها، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقالت بولوارتي، السبت، للصحافة «أوجه نداء إلى الأخوات والإخوة الذين خرجوا للتظاهر، كي يلتزموا الهدوء»، مضيفة: «إذا كان المجتمع والوضع يتطلبان ذلك، فإننا سنقترح انتخابات في إطار نقاشات مع القوى الديمقراطية في الكونغرس»، مبدية أملها في إيجاد حل سلمي للأزمة السياسية.

احتجاجات وقطع الطريق السريع لعموم أميركا
واندلعت احتجاجات عدة الخميس، في ليما وكثير من المدن في أنحاء البلاد، خصوصًا في مناطق الأنديز حيث يحظى كاستيو بأكبر قدر من الدعم.

وتواصل الجمعة قطع الطريق السريع لعموم أميركا، وهو الطريق الرئيسي الذي يعبر البلاد ويمتد من شمال القارة الأميركية إلى جنوبها، وتظاهر المئات في شوارع العاصمة البيروفية للمطالبة بالإفراج عن كاستيو.

وقالت المتظاهرة ماريبيل كيسبي، في ليما، لوكالة «فرانس برس»، «صوتت لكاستيو، هذا الكونغرس لا يمثلنا، نريد الإفراج عن كاستيو».

- النيابة العامة في بيرو تعلن توقيف الرئيس المعزول بيدرو كاستيو

وتجمع المتظاهرون في ساحة سان مارتن المركزية قبل التوجه إلى مكتب النائب العام والبرلمان.

وقالت سارة ميدينا التي كانت تشارك في الاحتجاج في شوارع ليما: «نريد حل هذا الكونغرس الفاسد، والإفراج عن كاستيو. لقد اتخذ قرارًا بحل البرلمان لأنهم لم يسمحوا له بالعمل».

وردد المتظاهرون هتاف «انقلابيين» وأحرقوا لافتات عليها صورة بولوارتي، فيما أغلق عشرات من رجال شرطة مكافحة الشغب الجادات المؤدية إلى البرلمان لمنع مرور المتظاهرين.

«نحن نعيش انقلابًا فرضه الكونغرس»
وكانت الشرطة قد استخدمت، الخميس، الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين ساروا باتجاه البرلمان، ورفعوا لافتات كتب عليها «الحرية لكاستيو» و«بولوارتي لا تمثلني» و«حل البرلمان».

وقالت المتظاهرة آنا زيفالوس لـ«فرانس برس»، «نحن نعيش انقلابًا فرضه الكونغرس الانقلابي.. لا يجوز أن تعزل مجموعة صغيرة من 100 شخص رئيسا انتخبه ملايين الأشخاص».

في غضون ذلك، قال رئيس المكتب السابق لكاستيو ومحاميه، إن الرئيس المعزول الموقوف احتياطيًّا «ربما تم تحريضه»، على حل البرلمان تحت تأثير عقاقير مخدرة «لأنه لا يتذكر» إعلانه التلفزيوني.

وأضاف غيديو بيليدو في تصريحات للصحفيين، بعد زيارة كاستيو في ثكنة الشرطة في ليما، «سألته لماذا قرأتَ (مرسوم حل البرلمان) وأجاب بأنه لا يتذكر الأمر».

وأودع كاستيو منذ، الأربعاء، الحبس الاحتياطي، لمدة سبعة أيام على الأقل، بعد أن فتحت النيابة تحقيقًا ضده بتهمة «التمرد» و«التآمر».

إجراء «اختبار سموم عاجل»
وتابع بيليدو عبر تويتر أن هناك «مؤشرات على أن الرئيس أجبر على قراءة رسالة الحل»، مضيفًا «نطالب بتحديد هوية مهندسي» ما حصل.

واعتبر المحامي أن «الحالة النفسية لبيدرو كاستيو، عندما قرأ الرسالة إلى الأمة، هي الدليل على أنه لم يكُن في كامل قواه»، داعيًا إلى إجراء «اختبار سموم عاجل» و«إطلاق سراح» كاستيو.

بدوره، قال المحامي غييرمو أوليفيرا خارج مكان احتجاز كاستيو، «ما أعرفه هو أنه عندما قرأ الرئيس السابق هذه الرسالة التي كتبها أشخاص آخرون قبل بضع دقائق، تناول مشروبًا من المفترض أنه ماء، وبعد أن شرب الماء شعر بدوار».

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - القمة الخليجية الصينية

كاركاتير خيري - القمة الخليجية الصينية
نيمار يعادل الأسطورة بيليه بـ77 هدفا

نيمار يعادل الأسطورة بيليه بـ77 هدفا
نيمار يعادل الأسطورة بيليه بـ77 هدفا

نيمار يعادل الأسطورة بيليه بـ77 هدفا
بإقصاء البرازيل.. كرواتيا أول المتأهلين لنصف نهائي المونديال

بإقصاء البرازيل.. كرواتيا أول المتأهلين لنصف نهائي المونديال
بإقصاء البرازيل.. كرواتيا أول المتأهلين لنصف نهائي المونديال

بإقصاء البرازيل.. كرواتيا أول المتأهلين لنصف نهائي المونديال
الرئيس الصيني: نرفض «الإسلاموفوبيا» وربط «الإرهاب» بعرق أو دين

الرئيس الصيني: نرفض «الإسلاموفوبيا» وربط «الإرهاب» بعرق أو دين
تشجيع حماسي من العرب للمغرب يتخطى الحدود والخلافات السياسية

تشجيع حماسي من العرب للمغرب يتخطى الحدود والخلافات السياسية
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: التحدي ودارنس

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: التحدي ودارنس
هل تعاود العملات النهوض.. بعد هيمنة الدولار على الأسواق في 2022؟

هل تعاود العملات النهوض.. بعد هيمنة الدولار على الأسواق في 2022؟
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الاتحاد المصراتي والمدينة

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الاتحاد المصراتي والمدينة
انتهت عبر قناة الوسط «WTV2»: التعاون وشباب الجبل

انتهت عبر قناة الوسط «WTV2»: التعاون وشباب الجبل
تحديد هوية طفل أميركي عثر على جثته داخل علبة قبل 65 سنة

تحديد هوية طفل أميركي عثر على جثته داخل علبة قبل 65 سنة
اليوم.. الرئيس الصيني يلتقي القادة العرب في قمتين لتطوير العلاقات

اليوم.. الرئيس الصيني يلتقي القادة العرب في قمتين لتطوير العلاقات
السجن 4 سنوات «أخرى» للبريطاني «مغتصب الموتى»

السجن 4 سنوات «أخرى» للبريطاني «مغتصب الموتى»
هل تصبح الموسيقى «الذهب الأسود» الجديد في السعودية؟

هل تصبح الموسيقى «الذهب الأسود» الجديد في السعودية؟
مركز أبحاث: استثمارات شركات النفط والغاز تتسبب باحترار «كارثي»

مركز أبحاث: استثمارات شركات النفط والغاز تتسبب باحترار «كارثي»
اليابان وبريطانيا وإيطاليا تطور مقاتلة من الجيل الجديد

اليابان وبريطانيا وإيطاليا تطور مقاتلة من الجيل الجديد
وفاة شابين غرقا في البحر غرب سرت

وفاة شابين غرقا في البحر غرب سرت
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
حكم بسجن المعارض الروسي إيليا ياشين لانتقاده الحرب على أوكرانيا
حكم بسجن المعارض الروسي إيليا ياشين لانتقاده الحرب على أوكرانيا
أميركا تحذر من تشكل شراكة دفاعية كاملة بين روسيا وإيران
أميركا تحذر من تشكل شراكة دفاعية كاملة بين روسيا وإيران
توقيف نائبة لرئيسة البرلمان الأوروبي في بلجيكا على خلفية شبهات فساد
توقيف نائبة لرئيسة البرلمان الأوروبي في بلجيكا على خلفية شبهات ...
بوتين يفكر في تغيير العقيدة العسكرية الروسية: ضربة استباقية لنزع سلاح العدو
بوتين يفكر في تغيير العقيدة العسكرية الروسية: ضربة استباقية لنزع ...
الأمم المتحدة تندد بـ«المجزرة المروعة» في الكونغو الديمقراطية
الأمم المتحدة تندد بـ«المجزرة المروعة» في الكونغو الديمقراطية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
القضاء البلغاري يوجه الاتهام لخمسة مشتبه بهم في اعتداء إسطنبول
القضاء البلغاري يوجه الاتهام لخمسة مشتبه بهم في اعتداء ......
«داعش» يعلن مقتل زعيمه أبوالحسن الهاشمي القرشي ويعيّن خليفة له
«داعش» يعلن مقتل زعيمه أبوالحسن الهاشمي القرشي ويعيّن خليفة ......
السجن مدى الحياة لرئيس جزر القمر السابق بتهمة «الخيانة العظمى»
السجن مدى الحياة لرئيس جزر القمر السابق بتهمة «الخيانة ......
مجموعة السبع وأستراليا تتفقان على سقف لسعر النفط الروسي يبلغ 60 دولارا
مجموعة السبع وأستراليا تتفقان على سقف لسعر النفط الروسي يبلغ......
3 قتلى و11 مصابا جراء إطلاق نار في مدرستين بالبرازيل
3 قتلى و11 مصابا جراء إطلاق نار في مدرستين بالبرازيل...
المزيد
سجن قطب الإعلام في هونغ كونغ «جيمي لاي» على خلفية خرق عقد إيجار
سجن قطب الإعلام في هونغ كونغ «جيمي لاي» على خلفية خرق عقد ......
الصين تتخذ إجراءات صارمة ضد التلاعب بأسعار الأدوية وسط مخاوف من «كوفيد»
الصين تتخذ إجراءات صارمة ضد التلاعب بأسعار الأدوية وسط مخاوف......
رئيسة البيرو الجديدة تستعد لإعلان تشكيلة حكومتها وسط احتجاجات لأنصار كاستيو
رئيسة البيرو الجديدة تستعد لإعلان تشكيلة حكومتها وسط ......
الأمم المتحدة تندد بـ«المجزرة المروعة» في الكونغو الديمقراطية
الأمم المتحدة تندد بـ«المجزرة المروعة» في الكونغو ......
بوتين يفكر في تغيير العقيدة العسكرية الروسية: ضربة استباقية لنزع سلاح العدو
بوتين يفكر في تغيير العقيدة العسكرية الروسية: ضربة استباقية ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط