رئيسة البيرو الجديدة تستعد لإعلان تشكيلة حكومتها وسط احتجاجات لأنصار كاستيو

القاهرة - بوابة الوسط

تعتزم رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، إعلان تشكيلة حكومتها السبت، لكن الاستياء يتزايد في الشارع مع مطالبة أنصار الرئيس السابق بيدرو كاستيو، بالإفراج عنه وإجراء انتخابات.

وبولوارتي التي شغلت منصب نائبة الرئيس حتى تنصيبها رئيسة للبلاد، يوم الأربعاء الماضي، بعد إقالة كاستيو في البرلمان، لم تستبعد تنظيم انتخابات مبكرة، قائلة إنها ستعلن السبت تشكيلة حكومتها، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقالت بولوارتي، السبت، للصحافة «أوجه نداء إلى الأخوات والإخوة الذين خرجوا للتظاهر، كي يلتزموا الهدوء»، مضيفة: «إذا كان المجتمع والوضع يتطلبان ذلك، فإننا سنقترح انتخابات في إطار نقاشات مع القوى الديمقراطية في الكونغرس»، مبدية أملها في إيجاد حل سلمي للأزمة السياسية.

احتجاجات وقطع الطريق السريع لعموم أميركا

واندلعت احتجاجات عدة الخميس، في ليما وكثير من المدن في أنحاء البلاد، خصوصًا في مناطق الأنديز حيث يحظى كاستيو بأكبر قدر من الدعم.

وتواصل الجمعة قطع الطريق السريع لعموم أميركا، وهو الطريق الرئيسي الذي يعبر البلاد ويمتد من شمال القارة الأميركية إلى جنوبها، وتظاهر المئات في شوارع العاصمة البيروفية للمطالبة بالإفراج عن كاستيو.

وقالت المتظاهرة ماريبيل كيسبي، في ليما، لوكالة «فرانس برس»، «صوتت لكاستيو، هذا الكونغرس لا يمثلنا، نريد الإفراج عن كاستيو».

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وتجمع المتظاهرون في ساحة سان مارتن المركزية قبل التوجه إلى مكتب النائب العام والبرلمان.

وقالت سارة ميدينا التي كانت تشارك في الاحتجاج في شوارع ليما: «نريد حل هذا الكونغرس الفاسد، والإفراج عن كاستيو. لقد اتخذ قرارًا بحل البرلمان لأنهم لم يسمحوا له بالعمل».

وردد المتظاهرون هتاف «انقلابيين» وأحرقوا لافتات عليها صورة بولوارتي، فيما أغلق عشرات من رجال شرطة مكافحة الشغب الجادات المؤدية إلى البرلمان لمنع مرور المتظاهرين.

«نحن نعيش انقلابًا فرضه الكونغرس»

وكانت الشرطة قد استخدمت، الخميس، الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين ساروا باتجاه البرلمان، ورفعوا لافتات كتب عليها «الحرية لكاستيو» و«بولوارتي لا تمثلني» و«حل البرلمان».

وقالت المتظاهرة آنا زيفالوس لـ«فرانس برس»، «نحن نعيش انقلابًا فرضه الكونغرس الانقلابي.. لا يجوز أن تعزل مجموعة صغيرة من 100 شخص رئيسا انتخبه ملايين الأشخاص».

في غضون ذلك، قال رئيس المكتب السابق لكاستيو ومحاميه، إن الرئيس المعزول الموقوف احتياطيًّا «ربما تم تحريضه»، على حل البرلمان تحت تأثير عقاقير مخدرة «لأنه لا يتذكر» إعلانه التلفزيوني.

وأضاف غيديو بيليدو في تصريحات للصحفيين، بعد زيارة كاستيو في ثكنة الشرطة في ليما، «سألته لماذا قرأتَ (مرسوم حل البرلمان) وأجاب بأنه لا يتذكر الأمر».

وأودع كاستيو منذ، الأربعاء، الحبس الاحتياطي، لمدة سبعة أيام على الأقل، بعد أن فتحت النيابة تحقيقًا ضده بتهمة «التمرد» و«التآمر».

إجراء «اختبار سموم عاجل»

وتابع بيليدو عبر تويتر أن هناك «مؤشرات على أن الرئيس أجبر على قراءة رسالة الحل»، مضيفًا «نطالب بتحديد هوية مهندسي» ما حصل.

واعتبر المحامي أن «الحالة النفسية لبيدرو كاستيو، عندما قرأ الرسالة إلى الأمة، هي الدليل على أنه لم يكُن في كامل قواه»، داعيًا إلى إجراء «اختبار سموم عاجل» و«إطلاق سراح» كاستيو.

بدوره، قال المحامي غييرمو أوليفيرا خارج مكان احتجاز كاستيو، «ما أعرفه هو أنه عندما قرأ الرئيس السابق هذه الرسالة التي كتبها أشخاص آخرون قبل بضع دقائق، تناول مشروبًا من المفترض أنه ماء، وبعد أن شرب الماء شعر بدوار».