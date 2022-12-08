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النيابة العامة في بيرو تعلن توقيف الرئيس المعزول بيدرو كاستيو

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 08 ديسمبر 2022, 08:16 صباحا
النيابة العامة في بيرو تعلن توقيف الرئيس المعزول بيدرو كاستيو
الرئيس المعزول بيدرو كاستيو خلال نقله في سيارة شرطة إلى مكان توقيفه، 7 ديسمبر 2022، (بي بي سي)
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أعلنت النيابة العامة في البيرو توقيف الرئيس بيدرو كاستيو بعدما عزله «كونغرس» البلاد من منصب رئيس الجمهورية، وعين مكانه نائبة الرئيس.

وقالت منسقة فريق المدعين العامين المكلفين بملف الفساد الحكومي ماريتا باريتو، إن كاستيو الذي عزله الكونغرس بعيد ساعات على إصداره قرار حل الهيئة التشريعية هو «موقوف»، حسب وكالة «فرانس برس».

كاستيو متهم في 6 قضايا فساد
ويواجه كاستيو تحقيقا في ست قضايا فساد، بما يشمل اتهامات ضد عائلته وأوساطه السياسية، لكن لم يكن من الممكن محاكمته، وهو في السلطة خصوصا أن ولايته تنتهي في 2026. ونجا بيدرو كاستيو من قبل من اقتراحين آخرين لعزله، كان آخرهما في مارس الماضي.

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في ذلك الوقت، اتهمته المعارضة بالتدخل في قضية فساد يعتقد أن مقربين منه تورطوا فيها وبـ«الخيانة»، بعدما أعلن استعداده لإجراء استفتاء على منح منفذ إلى المحيط الهادئ لبوليفيا المجاورة، التي لا تطل على البحر. كما حملته مسؤولية تكرار الأزمات الوزارية وتشكيل أربع حكومات في ثمانية أشهر وهو أمر غير مسبوق في بيرو.

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