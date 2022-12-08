أحداث متسارعة في بيرو.. البرلمان يعزل الرئيس والشرطة تعتقله

القاهرة - بوابة الوسط

دخلت بيرو منعطفًا جديدًا أكثر تعقيدًا، مع يوم حافل بالأحداث، بدأ بمحاولة الرئيس اليساري بيدرو كاستيلو حل البرلمان، في أحدث محاولة للتخلص من خصومه اليمينيين، لكن البرلمان عزله من منصبه، قبل أن تعتقله الشرطة.

واشنطن لم تعد تعتبر كاستيو رئيسًا للبيرو

وصادق البرلمان على عزل الرئيس كاستيو بتهمة «العجز الأخلاقي»، متجاهلاً قراره بحل هذه الهيئة التشريعية قبل ساعات، فيما وصفته واشنطن بـ«الرئيس السابق». وبعد ساعات، أدت السياسية دينا بولوارتي اليمين الدستورية لتولي منصب الرئيس الموقت.

وواجه الرئيس كاستيو أزمات متواصلة مع تعديلات حكومية متكررة وتحقيقات بالفساد واحتجاجات منذ انتخابه في يوليو الماضي.

- محاولة جديدة من برلمان بيرو لعزل الرئيس اليساري كاستيو

وسارعت الولايات المتحدة للإعلان أنها لم تعد تعتبر بيدرو كاستيو رئيسًا للبيرو. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية نيد برايس للصحافيين «ما فهمته هو أنه بالنظر إلى ما قام به البرلمان فهو الآن الرئيس السابق كاستيو»، مضيفًا أن المشرعين اتخذوا «إجراءات تصحيحية» تماشيا مع القواعد الديمقراطية.

ثالث محاولة لعزل كاستيو خلال 18 شهرا

وأعلن كاستيو الذي واجه ثالث محاولة لعزله خلال 18 شهرا في السلطة، في خطاب متلفز للامة أنه حل البرلمان وسيحكم عبر مرسوم، في ما اعتبر بمثابة انقلاب. وقال الرئيس البالغ من العمر 53 عاما «هذا الوضع الذي لا يحتمل لا يمكن أن يستمر»، معلنا أنه «يحل البرلمان موقتا وينصب حكومة طوارئ استثنائية».

لكن النواب اجتمعوا لمناقشة مذكرة العزل ووافقوا عليها بغالبية 101 صوت من أصل 130 في جلسة بثها التلفزيون بشكل مباشر.

وكان رئيس البرلمان، خوسيه وليامز زاباتا، دعا إلى عزل كاستيو «بسبب العجز الأخلاقي» بعدما حاول الرئيس «حل البرلمان ووقف مهامه في خطوة غير دستورية».

ثالث رئيس يعزل بموجب بند «العجز الاخلاقي» منذ 2018

وأصبح كاستيو ثالث رئيس منذ 2018 يتم عزله بموجب بند «العجز الاخلاقي» الوارد في الدستور. وفي وقت سابق، حضت واشنطن الرئيس البيروفي على العودة عن قراره حل البرلمان وهو إجراء نددت به نائبته دينا بولوارتي، معتبرة أنه يشكل «انقلابا».

وكان كاستيو في صراع سلطة مع البرلمان منذ أن رفع المدعي العام شكوى يتهم فيه كاستيو بترؤس منظمة إجرامية تشمل عائلته وحلفاءه وتقوم بمنح عقود عامة مقابل المال.

ست قضايا فساد ضد كاستيو

ويواجه كاستيو تحقيقًا في ست قضايا فساد، بما يشمل اتهامات ضد عائلته وأوساطه السياسية، لكن لم يكن من الممكن محاكمته، وهو في السلطة خصوصا أن ولايته تنتهي في 2026. ونجا بيدرو كاستيو من قبل من اقتراحين آخرين لعزله كان آخرهما في مارس 2022.

في ذلك الوقت، اتهمته المعارضة بالتدخل في قضية فساد يعتقد أن مقربين منه تورطوا فيها وبـ«الخيانة»، بعدما أعلن استعداده لإجراء استفتاء على منح منفذ إلى المحيط الهادئ لبوليفيا المجاورة التي لا تطل على البحر. كما حملته مسؤولية تكرار الأزمات الوزارية وتشكيل أربع حكومات في ثمانية أشهر وهو أمر غير مسبوق في بيرو.