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بايدن يستقبل ماكرون لبحث مسائل تجارية حساسة.. فهل تعود العلاقات أفضل مع «الحليف الأقدم» لواشنطن؟

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 01 ديسمبر 2022, 05:02 مساء
بايدن يستقبل ماكرون لبحث مسائل تجارية حساسة.. فهل تعود العلاقات أفضل مع «الحليف الأقدم» لواشنطن؟
الرئيس الأميركي جو بايدن مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. (الإنترنت)
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يستقبل الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الخميس في البيت الأبيض نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بهدف تخفيف التوتر بشأن مشاريع دعم الصناعات الأميركية التي تعتبرها باريس عدوانية.

وقال الرئيس الفرنسي الخميس في مقابلة مع شبكة «ايه بي سي» إن الولايات المتحدة وأوروبا ليستا على قدم المساواة بسبب الدعم الأميركي الذي تنص عليه خطة جو بايدن حول المناخ والتي تعطي الأولوية للمنتجات المصنوعة محليا.

ماكرون: التحالف مع الولايات المتحدة أقوى من أي شيء آخر
وفي وقت سابق وعد بايدن بإعادة إطلاق التحالفات التقليدية للولايات المتحدة وتعميقها، فيما اعتبر ماكرون أن التحالف مع الولايات المتحدة «أقوى من أي شيء آخر»، لكنه حذّر من خطر أن تصبح أوروبا عموماً وفرنسا تحديداً ضحية للتنافس التجاري الراهن بين واشنطن وبكين، أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.

ويجري استقبال ماكرون بكل مراسم زيارة الدولة مع إطلاق المدفعية وعزف النشيدين الوطنيين عند وصوله وعقد اجتماع في المكتب البيضاوي ثم عقد مؤتمر صحافي مشترك وتنظيم حفل عشاء رسمي. وهو أول رئيس يخصه بايدن بمثل هذا الاستقبال منذ تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة في يناير 2021.

هل تتحسن علاقة واشنطن بالحليف الأقدم؟
ويسعى الرئيس الديموقراطي الثمانيني، بعد تقلبات رئاسة دونالد ترامب، إلى تقوية العلاقات مع الشركاء التقليديين للولايات المتحدة وبينهم «الحليف الأقدم»، وهي الصيغة التي تشير بها واشنطن الى فرنسا.

لكن مساعيه هذه لم تبدأ جيدا مع نظيره الفرنسي. ففي سبتمبر 2021، أعلنت الولايات المتحدة عن تحالف عسكري ضخم جديد مع بريطانيا واستراليا (أوكوس)، مما أدى الى سحب عقد هائل من فرنسا لبيع غواصات الى كانبيرا.

وقد أقر بايدن، بدون أي تراجع عن جوهر القرار، بحصول رعونة، ومنذ ذلك الحين يبذل أقصى الجهود لاسترضاء إيمانويل ماكرون، وهي عملية يقول محللون إنها تتوج بهذا الاستقبال الرسمي في واشنطن.

لكن هذا لا يعني ان كل الأمور تسير بشكل جيد، فقد أسف الرئيس الفرنسي بلهجة حازمة للقرارات الاقتصادية «شديدة العدوانية» للشركات الأوروبية التي اتخذها الرئيس الأميركي.

ويريد بايدن تنشيط الصناعات الأميركية وطمأنة طبقة وسطى تضررت من العولمة، مع الوقوف في الوقت نفسه في وجه بكين. وهذا يمر عبر دفاع بدون قيود عن المصالح الاميركية، على الصعيدين العسكري والصناعي.

ويعتزم جو بايدن خصوصا تعزيز قطاع السيارات الكهربائية بهدف استحداث مزيد من الوظائف الصناعية وتحقيق الانتقال في مجال الطاقة وإحراز تقدّم في المنافسة التكنولوجية مع الصين.

غضب فرنسي من الدعم الأميركي للشركات المحلية
وحذّر الرئيس الفرنسي من أنّ برنامج الولايات المتحدة للاستثمارات والإعانات لمساعدة الشركات المحليّة يهدّد بتفتيت الغرب. وقال إن «هذه الخيارات لا يمكن أن تنجح إلا إذا كان هناك تنسيق بيننا، إذا اتّخذنا القرارات سويّاً، إذا تناغمنا مجدّداً».

بعد تصريحاته هذه، توجه ماكرون وزوجته بريجيت لتناول العشاء مع جو بايدن وزوجته جيل في مطعم إيطالي في واشنطن، وهو ما كان لقاء خاصا وسياسيا في الوقت نفسه، بحسب ما قال مستشار لقصر الإليزيه.

وإلى جانب هذه المحادثات، سيعبر الرئيسان أيضا بالتأكيد عن توافقهما إزاء الرد على الغزو الروسي لأوكرانيا. كما أن موقفهما بشأن الصين سيكون مثيرا للاهتمام، فاشنطن تريد أن يشاطرها الأوروبيون بشكل أكبر قلقها حيال تصاعد قوة بكين في كل المجالات، لكن فرنسا حريصة على رسم مسارها الدبلوماسي الخاص.

ماذا سيأكل الرئيسان؟
وعلى الطاولات المليئة بالشمعدانات والزهور بألوان علمي البلدين، سيتم تقديم طبق الكركند، ولحم البقر، وكعكة البرتقال؛ لكن السيدة الأميركية الأولى أصرت أيضا على تقديم أجبان أميركية، وبينها الجبنة الزرقاء (روكفور) من صنع أوريغون وهي أول انتاج أميركي يفوز بجائزة عالمية لأفضل الأجبان عام 2019.

 فيما سيجري تقديم نبيذ أميركي؛ لكن بكؤوس من صنع فرنسا.

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