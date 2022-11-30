توقيف رعايا فرنسيين في مالي.. وباريس تتابع الأوضاع مع سفارتها في باماكو

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت فرنسا الثلاثاء توقيف رعايا فرنسيين في مالي، في حين أعلنت باماكو اعتقال أربعة أشخاص قال المجلس العسكري إنهم «مجموعة من المجرمين ومهربي المخدرات».

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية ردا على سؤال «"تبلّغنا بتوقيف رعايا فرنسيين في مالي. نحن نتابع الأوضاع مع سفارة فرنسا في باماكو». ولم تشأ الوزارة كشف أي تفاصيل لا سيما حول عدد الموقوفين، وفق «فرانس برس».

تحرير رهائن والقبض على أعضاء مجرمين

والإثنين أشارت وزارة الأمن والحماية المدنية في مالي في بيان إلى «عملية لقوات الأمن» نفّذت الأحد «لتحرير رهائن والقبض على أعضاء مجموعة من المجرمين ومهربي المخدرات الذين كانوا يحتجزوهم» في ميسابوغو، في شرق العاصمة المالية.

- الجيش المالي يعلن صد هجوم «إرهابي» على حامية بالقرب من العاصمة باماكو

- 10 قتلى في هجمات غرب النيجر قرب الحدود مع مالي

- ماكرون يعلن مقتل أبو وليد الصحراوي وتفاصيل عملية «برخان» العسكرية

وتم تحرير عشرة رهائن بينهم ثلاث نساء وثلاثة أطفال وتم توقيف «أربعة مجرمين بينهم فرنسي-سنغالي وفرنسيان وفرنسي-مالي»، وفق بيان الوزارة المالية.

الرهائن محتجزين منذ 18 نوفمبر

تؤكد باماكو أن الرهائن كانوا محتجزين منذ 18 نوفمبر وأن المجموعة كانت تطالب بفدية مالية قدرها 900 مليون فرنك غرب إفريقي (1.37 مليون يورو) أو بتوفير معلومات تتيح تحديد مكان تخزين كميات من الكوكايين ضبطتها مؤخرا الجمارك المالية.

والعلاقات متوترة بين فرنسا ومالي منذ مايو 2021 والانقلاب العسكري الثاني الذي شهدته البلاد وأحكم قبضة المجلس العسكري على السلطة فيها. وخرج آخر جندي فرنسي من البلاد في أغسطس بعد مرور تسع سنوات على انخراط فرنسا في عمليات مكافحة الجهاديين إلى جانب الجيش المالي. مذّاك انفتح قادة المجلس العسكري الحاكم في مالي عسكريا ودبلوماسيا على موسكو.