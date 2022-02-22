10 قتلى في هجمات غرب النيجر قرب الحدود مع مالي

القاهرة - بوابة الوسط

قتل نحو عشرة أشخاص، الأحد، في هجومين يرجح أن «متطرفين» أتوا من مالي نفذوهما في منطقة تيلابيري في منطقة المثلث الحدودي غرب النيجر، وفق ما ذكرت مصادر محلية.

وقال برلمان في منطقة تيلاباري إن الهجمات نفذها رجال مسلحون «أتوا من مالي» و«هاجموا أولًا بلدة تيزغورو، حيث قتل ثلاثة إلى أربعة أشخاص قبل أن يهاجموا شاحنة على مسافة قريبة» قتل الكثير من ركابها «وقد أشار البعض إلى سقوط 17 إلى 18 قتيلًا». وقال أحد سكان المنطقة «وقع 18 قتيلا» في الهجومين، بحسب «فرانس برس».

وصرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس الماضي ، أن عسكريين أوروبيين يشاركون في تجمع القوات الخاصة «تاكوبا» «سيعاد تموضعهم إلى جانب القوات المسلحة النيجرية في المنطقة الحدودية لمالي».

انسحاب «برخان» و«تاكوبا» من مالي

وقال ماكرون في مؤتمر صحفي بعد إعلانه انسحاب القوة الفرنسية «برخان» وقوة «تاكوبا» إن «هذا الانسحاب (...) سيجرى تنفيذه بطريقة منظمة مع القوات المسلحة المالية وبعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما)»، مؤكدًا أنه «خلال هذه افترة سنبقي مهماتنا الداعمة لمصلحة» البعثة.

وفي وقت سابق، أعلنت فرنسا وشركاؤها الأوروبيون وكندا انسحاب العمليتين العسكريتين لمكافحة الإرهابيين «برخان» و«تاكوبا» من مالي بسبب تدهور العلاقات مع المجلس العسكري في باماكو.

وقال بيان مشترك إن «الشروط السياسية والعملانية والقانونية لم تعد متوفرة» والدول قررت «الانسحاب المنسق» من مالي، مؤكدة في الوقت نفسه «رغبتها في مواصلة التزامها في منطقة» الساحل حيث ينشط متطرفون.