«داعش» يعلن مقتل زعيمه أبوالحسن الهاشمي القرشي ويعيّن خليفة له

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن تنظيم «داعش» الأربعاء مقتل زعيمه أبوالحسن الهاشمي القرشي من دون أن يحدد مكان أو تاريخ مقتله، في تسجيل صوتي نسبه إلى الناطق باسمه.

وقال الناطق باسم التنظيم أبوعمر المهاجر في التسجيل الذي نشرته حسابات «متطرفة» إن القرشي «قتل وهو يراغم أعداء الله ويجالدهم فقتل منهم ما شاء الله أن يقتل ثم قتل كما يقتل الرجال في سوح الوغى والنزال»، معلنًا تعيين الشيخ أبوالحسين الحسيني القرشي «خليفة للمسلمين»، بحسب «فرانس برس».

ولم يقدم الناطق أي تفاصيل حول الزعيم الجديد لكنه وصفه بأنه من «قدامى المجاهدين»، داعياً عناصر التنظيم المتطرف إلى مبايعته.

هزيمة أولى في العراق ثم في سورية

ومني تنظيم «داعش»، الذي سيطر في العام 2014 على مناطق واسعة في سورية والعراق، بهزيمة أولى في العراق ثم في سورية. لكن عناصره المتوارين لا يزالون يشنون هجمات وإن محدودة في البلدين خصوصاً ضد القوى الأمنية. كما يتبنى هجمات في دول أخرى حول العالم.

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وكتب الباحث ومدير تحرير مجلة «نيولاينز» حسن حسن، وهو مؤلف كتاب عن تنظيم «داعش»، في تغريدة أن الهاشمي قد يكون قتل «بالصدفة في غارة أو قتال من دون أن تكون الجهة التي قتله تعلم من هو» إن كانت الولايات المتحدة أو القوات العراقية أو المقاتلين الأكراد. وأضاف «هذا أمر غير مسبوق لكنه محتمل».

القوات التركية تلقي القبض على «قيادي كبير»

وفي التاسع من سبتمبر، أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن القوات التركية ألقت القبض على «قيادي كبير» في تنظيم «داعش» ملقب بـ«أبو زيد» واسمه الحقيقي بشار خطاب غزال الصميدعي. وذكرت وسائل إعلام تركية في حينه إلى أدلة تشير الى أن الصميدعي قد يكون الهاشمي القرشي.

واعتبر حسن أن التنظيم قد يكون فضّل الاعلان عن مقتل زعيمه عوضاً عن الاعتراف باعتقاله، خصوصاً انه لم يعلن يوماً عن اسمه الحقيقي.

وفي العام 2014، حين أعلن التنظيم تأسيس «الخلافة الاسلامية"»على مساحة تفوق 240 ألف كيلومتر مربع تمتدّ بين سوريا والعراق، تحكّم عناصره بمصائر سبعة ملايين شخص. بثوا الرعب في مناطق سيطرتهم وفرضوا قواعد متشددة جداً، كقطع الرؤوس وسبي النساء. ونفذوا اعتداءات وحشية حول العالم، قبل أن تتقلّص مساحة سيطرتهم تدريجياً.

وبعدما مُني التنظيم بهزيمة أولى في العراق في العام 2017 إثر معارك مع القوات العراقية، أعلنت قوات سوريا الديموقراطية، المدعومة أميركياً وعلى رأسها المقاتلين الأكراد، في 23 آمارس 2019، هزيمة التنظيم إثر معارك استمرت بضعة أشهر، حوصر خلالها مقاتلوه من جنسيات مختلفة من أوروبا ودول آسيوية وعربية، والآلاف من أفراد عائلاتهم في الباغوز الحدودية مع العراق.

إنزال جوي ضد عناصر التنظيم في سورية

ومنذ إعلان القضاء على «خلافة» تنظيم «داعش» في العام 2019، تلاحق القوات الأميركية والتحالف الدولي بقيادة واشنطن قياديي التنظيم المتوارين. وتشن بين الحين والآخر غارات وعمليات دهم أو إنزال جوي ضد عناصر يشتبه بانتمائهم إلى التنظيم في سورية.

وقد توجت هزيمة التنظيم بقتل القوات الأميركية لزعيمه الأول أبو بكر البغدادي ليل 26-27 أكتوبر 2019 في عملية عسكرية أميركية في محافظة إدلب في شمال غرب سورية. وفي فبراير 2022، أعلنت الولايات المتحدة قتل زعيم التنظيم الثاني أبو ابراهيم القرشي أيضاً في مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام (جبة النصرة سابقاً) في إدلب السورية.

وفي يوليو، أعلنت الولايات المتحدة أنها قتلت زعيم تنظيم «داعش» في سورية ماهر العكال في ضربة نفذتها طائرة مسيرة أميركية. ويقبع آلاف المشتبه بانتمائهم إلى التنظيم من جنسيات مختلفة في السجون العراقية كما في سجون القوات الكردية في سورية.