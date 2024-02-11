مانشستر يونايتد ينجو من مفاجآت أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

القاهرة - بوابة الوسط

تمسك مانشستر يونايتد بآماله في المنافسة على التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، عقب فوزه الثمين بنتيجة 2 - 1 على مضيفه أستون فيلا، اليوم الأحد، في المرحلة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

هويلوند يسجل في 5 مباريات على التوالي

على ملعب «فيلا بارك» تقدم مانشستر يونايتد بهدف عن طريق الدنماركي راسموس هويلوند في الدقيقة 17، ليواصل هوايته في هز الشباك للمباراة الخامسة على التوالي في مختلف المسابقات، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية.

وأدرك البرازيلي دوجلاس لويز التعادل لأستون فيلا في الدقيقة 67، لكن سرعان ما أعاد البديل الإسكتلندي سكوت مكتوميناي مانشستر يونايتد للمقدمة من جديد، بتسجيله الهدف الثاني للفريق الملقب بـ«الشياطين الحمر» في الدقيقة 86، ليمنح النقاط الثلاث لناديه في الوقت القاتل.

بهذا الفوز ارتفع رصيد مانشستر يونايتد، الذي حقق فوزه الـ13 في الدوري الإنجليزي هذا الموسم والثالث على التوالي، إلى 41 نقطة في المركز السادس، بفارق ست نقاط خلف توتنهام هوتسبير، صاحب المركز الرابع، المؤهل لدوري الأبطال في الموسم القادم.

- مانشستر يونايتد يواصل النزيف بالتعادل مع توتنهام في الدوري الإنجليزي

- راتكليف يستحوذ على 25% من أسهم مانشستر يونايتد

في المقابل، توقف رصيد أستون فيلا، الذي حقق انتصارين فقط خلال لقاءاته السبعة الأخيرة في البطولة، عند 46 نقطة، ليبقى في المركز الخامس، مهدرًا فرصة التقدم لأندية المربع الذهبي بـ«البريميرليغ»، علمًا بأن هذه هي الخسارة السادسة التي يتلقاها في الدوري خلال الموسم الحالي.