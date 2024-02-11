173 دولة تشاهد نهائي كأس الأمم الأفريقية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» أنه سيجري نقل مباراة نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا، التي تجمع منتخبي كوت ديفوار ونيجيريا، مساء اليوم الأحد، في 173 دولة حول العالم.

54 دولة أفريقياة تشاهد النهائي

وأوضح «كاف» عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، أن المباراة ستنقل عبر 173 دولة حول العالم، ما يجعلها المباراة النهائية الأكثر مشاهدة في تاريخ بطولة كأس أمم أفريقيا.

وقال الاتحاد الأفريقي إن 54 بلدًا أفريقيًا ستنقل المباراة التي ستجمع بين كوت ديفوار ونيجيريا، بالإضافة إلى غالبية قارتي أوروبا وآسيا والشرق الأوسط وأميركا الجنوبية والشمالية ومنطقة بحر الكاريبي.

وكشف الاتحاد الأفريقي أنه جرى اتخاذ عدد من الإجراءات لتحسين تجربة المشاهدة التلفزيونية خلال نهائي كأس الأمم الأفريقية، حيث سيجري استخدام 33 كاميرا، لنقل المباراة بجميع تفاصيلها إلى المشاهدين حول العالم.

ويلتقي منتخبا كوت ديفوار ونيجيريا، على ملعب الحسن واتارا في العاصمة الإيفوارية أبيدجان، في نهائي البطولة، حيث سبق أن التقيا في دور المجموعات كذلك، وفاز منتخب نيجيريا بهدف نظيف.

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وتأهل منتخب كوت ديفوار للنهائي بعد فوزه على الكونغو الديمقراطية 1 - صفر في الدور قبل النهائي، فيما تأهل المنتخب النيجيري للنهائي عقب فوزه على جنوب أفريقيا بضربات الترجيح بعد التعادل 1-1.