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رضوان جيد يرفض قيادة مباراة جنوب أفريقيا والكونغو بكأس أمم أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 10 فبراير 2024, 08:37 مساء
رضوان جيد يرفض قيادة مباراة جنوب أفريقيا والكونغو بكأس أمم أفريقيا
الحكم المغربي رضوان جيد خلال إحدى المباريات (فيسبوك)
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فجر الحكم المغربي رضوان جيد أزمة للجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، بعدما رفض بشكل مفاجئ، إدارة مباراة منتخبي جنوب أفريقيا والكونغو الديمقراطية لتحديد صاحب المركز الثالث في بطولة كأس أمم أفريقيا المقامة في كوت ديفوار.

«كاف» يختار باملاك تيسيما بدلا من جيد
وأسندت لجنة الحكام التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» لرضوان جيد، مهمة قيادة مواجهة جنوب أفريقيا والكونغو الديمقراطية التي تقام مساء اليوم السبت، قبل أن يرفض الحكم المغربي إدارة المباراة ويعين مسؤولو «كاف»، الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما، بدلا منه.

وعلى الرغم من أن «كاف» أصدر بيانا رسميا أكد خلاله أن جيد اعتذر لأسباب صحية، إلا أن وسائل إعلام مغربية كشفت أن جيد رفض قيادة مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بعدما كان يطمح لقيادة المباراة النهائية.

وأضافت التقارير المغربية أن رضوان جيد (44 عاما) والذي يقترب من الاعتزال، شعر أن لجنة التحكيم التابعة لـ«الكاف» لا تعامله بشكل عادل، إذ كانت قد استبعدته من حكام الساحة في مونديال قطر وأبقته في غرفة تقنية الفيديو «VAR»، كما حرمته من إدارة المباريات النهائية لدوري أبطال أفريقيا.

وأوضحت التقارير الإعلامية المغربية أن رضوان جيد استشاط غضبا لعدم اقتناعه بدواعي حرمانه من قيادة لقاء النهائي بين منتخبي كوت ديفوار ونيجيريا، ما دفعه لرفض قيادة مباراة جنوب أفريقيا والكونغو الديمقراطية.

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تجدر الإشارة إلى أن لجنة التحكيم التابعة لـ«كاف»، اختارت الحكم الموريتاني الشاب دحان بيده (32 عاما)، لقيادة نهائي النسخة الـ34 من كأس أفريقيا الذي سيجمع غدا الأحد، بين منتخب البلد المضيف كوت ديفوار ونظيره النيجيري.

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