معتز الشلماني يتصدر نخبة الحكام الأفارقة المرشحين لإدارة مونديال 2026

طرابلس - بوابة الوسط

استمرارا للنجاحات التي يحققها التحكيم الليبي خلال الفترة الأخيرة، اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الحكم الليبي الدوري معتز الشلماني ضمن قائمة الحكام المرشحين عن قارة أفريقيا لإدارة مباريات بطولة كأس العالم 2026، التي ستقام في كل من الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

13 حكما أفريقيا مرشحا لإدارة مونديال2026

واختار الاتحاد الدولي 13 حكما من القارة الأفريقية لإدارة مباريات كأس العالم 2026، بينهم محكمة مغربية.

وتصدر الحكم الليبي الدوري معتز الشلماني قائمة الحكام المرشحين عن قارة أفريقيا لإدارة مباريات بطولة كأس العالم 2026، إلى جانب كل من: الجزائري مصطفى غربال، والكونغولي جون جاك أندالا، والمصريين أمين عمر ومحمد معروف، والسوداني محمود إسماعيل، والسنغالي عيسى سي، والغابوني اتشو بيير، والجنوب أفريقي توم أبونجيل، والصومالي عمر أرتان، والتشادي الحاج محمد ألو، والموريتاني دحان بيده، بالإضافة إلى المحكمة المغربية بشرى كربوبي.

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ومن المقرر أن يجتمع الحكام الذين جرى استدعاؤهم للمشاركة في عدد من التجمعات الإعدادية، قبل انتقاء الأفضل منهم تأهبا للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026.